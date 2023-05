Olivier Rameau au Pays des 1001 ennuis

Après une interruption de 18 ans, la série va donc se poursuivre, sous l’impulsion de l’auteur de BD, d’origine marchoise. “Le treizième album, “Au pays des 1001 ennuis” sera une confrontation entre “Rêverose” et le monde des mille et une nuits, poursuit-il. Le fil rouge sera plus oriental avec des touches arabes et indiennes. Une princesse dirige le pays de l’ennui où il est interdit de rire et de s’amuser. Elle n’a pas de compagnon et les prétendants ne manquent pas. Je n’en dirai pas plus. Les lecteurs découvriront bientôt la suite en librairie.”

La date de parution de ce nouvel album, attendu avec impatience par les nombreux fans, n’a pas encore été fixée. En attendant, Dany a de quoi les combler avec la parution, ce mois-ci, des “Croquis d’Afrique”, dans lequel il évoque, au travers de ses dessins réalisés sur place, 14 pays d’Afrique, avec des textes de Marc Carlot, et “Dany dessine en toute liberté”, aux éditions Bruno Graff, un album reprenant des illustrations inédites dont 16 pages érotiques.

En septembre, “Les inédits de Dany”, compileront les one shots du Journal de Tintin restés totalement inédits. L’édition BD Must a lancé une opération de financement participatif sur Ulule afin de proposer cet album dans le cadre de l’opération de marketing des éditions du Lombard à l’occasion des 77 ans de la création du Journal de Tintin. Last but not least, la parution de “Spirou et la Gorgone Bleue”, scénarisé par Yann, est prévue le 8 septembre. Quelques thèmes d’actualité, comme la pollution des océans, l’écolo terrorisme et le greenwashing y seront abordés.