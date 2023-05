Giselle, le premier grand amour de Rainier III de Monaco

On commémore cette année le centenaire de la naissance (31 mai) du prince Rainier III de Monaco. On garde bien entendu à l’esprit son mariage en 1956 avec l’actrice américaine Grace Kelly qui allait impulser la légende du Rocher. Mais avant sa rencontre en marge du festival de Cannes 1955 avec l’actrice oscarisée et musée d’Alfred Hitchcock, le prince de Monaco avait connu une idylle de 1947 à 1953 avec l’actrice française Giselle Pascal.