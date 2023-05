Iris e-Trike : sur la route du futur, avec un tricycle !

L'IRIS e-Trike promet de révolutionner la mobilité douce ©Grant Sinclair

La bulle protectrice dans laquelle le conducteur est assis est faite d’une mousse spéciale qui est à la fois légère et résistante aux chocs. De plus, ni intoxication ou buée, l’engin est doté de filtres à air HEPA qui garantissent que la personne qui pédale ne passera pas son temps à inhaler des gaz d’échappement. L’auvent en acrylique peut être désembué, de sorte qu’il n’y a pas de crainte que votre souffle ne brouille votre vue. Toujours concernant l’habitacle, il faut noter l’espace de rangement qui est de plus de 50 litres derrière le siège ergonomique. Côté technologique, ce sont plusieurs versions qui seront disponibles.

Dans la version 25 km/h, c’est un moteur de 80nm qui sera là pour accompagner l’utilisateur. À voir si cela est suffisant pour transporter les 60 kg du Iris E-Trike. Si cela s’avère compliqué, alors trois autres versions seront disponibles, 500, 750 et 1 000 watts qui seront clairement beaucoup plus adaptées à ce type d’engin. Si son design est impressionnant, il n’y a pas que cela. L’intérieur comprend également une station d’accueil pour le téléphone permettant d’utiliser le GPS et la musique ainsi qu’une caméra arrière intégrée de 120°. Cette dernière transmet la vidéo en temps réel à l’appareil mobile du conducteur. Quoi de mieux d’un point de vue sécurité.

Autre point fort et pour une meilleure visibilité sur la route, il intègre des phares, des clignotants et des feux de freinage à LED. Le seul bémol revient pour l’instant à l’autonomie.

Le Iris E-trike annonce environ 50 km ce qui n’est pas beaucoup pour un engin de la sorte que l’on verra faire de plus longues distances. Nous ne doutons pas que d’ici sa sortie prévue en 2024, le constructeur trouvera une solution en tout cas pour la version en mode speed-pedelec.

Il est déjà possible de le précommander sur le site de Grant Sinclair et si vous avancez 900 euros, il vous en coûtera au final 5 750 € dans la version de base et 100 € de plus pour personnaliser la couleur. Quoi qu’il en soit le Iris E-Trike sera sans aucun doute un moyen de déplacement en vogue dans nos contrées du nord de l’Europe. Les pistes cyclables n’ont qu’a bien se tenir, le futur arrive plus vite qu’on ne le pense…