La Jordanie s’apprête à célébrer le mariage du prince héritier

Lors de sa naissance en juin 1994, Hussein qui est prénommé en l’honneur de son grand-père paternel le charismatique roi Hussein, n’est “que” l’un des petits-fils du souverain. L’héritier du trône est en effet le prince Hassan, frère cadet du roi Hussein. Rattrapé par la maladie après un long traitement au Minnesota, Hussein rentre au pays pour mettre de l’ordre dans sa succession. À la surprise générale, il désigne son fils aîné Abdallah, né de son deuxième mariage avec Antoinette Gardiner devenue princesse Muna, comme héritier du trône. Abdallah devient roi quelques jours plus tard en février 1999. Le prince héritier est le prince Hamzah, fils du roi Hussein et de sa quatrième et dernière épouse la reine Noor. Un compromis familial pour apaiser les tensions.

En 2004, le roi Abdallah décide de retirer ce titre à son demi-frère (celui-ci est depuis deux ans en résidence surveillée à Amman, accusé d’avoir voulu déstabiliser le royaume avec l’aide d’une puissance étrangère à savoir l’Arabie saoudite). En 2009, Hussein est nommé prince héritier.

Hussein de Jordanie est très lié à ses frère et sœurs le prince Hashem, la princesse Iman et la princesse Salma récemment diplômée de l’université de Californie du Sud. Après des études à la King’s Academy à Madaba où il décroche son baccalauréat en 2012, il intègre l’université de Georgetown à Washington. Il obtient un diplôme en sciences politiques avant de rejoindre – tradition familiale oblige – l’académie royale britannique de Sandhurst.

Le prince est de plus en plus présent sur le devant de la scène. Il accompagne régulièrement soin père en déplacement à l’étranger, lors de rencontres avec les différents corps de l’armée et est actif dans les domaines économique et social.

En août dernier, le prince héritier Hussein a annoncé ses fiançailles avec la ravissante Rajwa Al Saif, fille de Khaled bin Musaed bin Saif bin Abdulazia al Saif, l’un des hommes d’affaires les plus importants d’Arabie saoudite, à la tête d’une grosse entreprise de construction. Sa mère est issue quant à elle de la même famille que l’épouse du roi Salmane d’Arabie saoudite. La jeune femme est diplômée en architecture.

Cette future union comble de bonheur la reine Rania qui ne tarit pas d’éloges à l’égard de sa future belle-fille. Rajwa qui ne porte pas le voile comme les femmes de la famille royale jordanienne, a pris part ponctuellement depuis les fiançailles à des événements de la Cour. Elle a aussi assisté au mariage de sa future belle-sœur la princesse Iman. Lundi, la reine avait organisé la traditionnelle soirée du henné. Rajwa y était apparue vêtue d’une création de la styliste saoudienne Honayda Serafi. La reine Rania a prononcé un discours au cours de la soirée, qui a ému aux larmes la jeune femme.

Pour ce mariage, sont déjà confirmées les présences de la princesse héritière Victoria et du prince Daniel de Suède, du prince héritier Haakon et de la princesse héritière Mette-Marit de Norvège, du prince héritier Frederik et de la princesse héritière Mary de Danemark, de la princesse Takamado du Japon, du roi Willem-Alexander, de la reine Maxima et de la princesse héritière Amalia des Pays-Bas, du roi Juan Carlos et de la reine Sophie d’Espagne.