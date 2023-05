Les Middleton se séparent de leur entreprise familiale

L’idée vint de Carole qui ne trouvait pas le matériel adéquat pour organiser une fête d’anniversaire. Les débuts furent lents et l’organisation familiale, chacun y mettant la main à la pâte avant l’essor de l’informatisation puis des réseaux sociaux.

C’est grâce au développement économique de leur entreprise que le couple Middleton put se permettre d’envoyer ses trois enfants Catherine, James et Pippa dans d’excellentes institutions scolaires en Angleterre. Au fil des ans, “Party pieces” est devenue une affaire tout à fait florissante. La relation de Catherine Middleton avec le prince William rencontré sur les bancs de l’université de Saint Andrews en Écosse, attira d’autant plus l’intérêt pour la société.

Déjà très médiatisée, Catherine n’eut pas d’autre choix que de travailler pour la société familiale afin de ne pas créer d’éventuels conflits d’intérêts en étant engagée dans d’autres sociétés privées. Jusqu’à son mariage en 2011, elle était project manager de “Party Pieces” et s’occupait aussi du site internet.

Les excellents résultats financiers de l’entreprise ont permis aux Middleton d’acquérir une vaste demeure dans le Berkshire et de prendre à leur charge une partie des frais du mariage de leur fille, ce qui avait été très apprécié en son temps aussi bien par la Cour (Charles réglant le reste de l’addition) que par l’opinion publique.

Bien que conviés aux grands événements de la famille royale britannique en tant que parents de la princesse de Galles, et grands-parents de George, Charlotte et Louis, Carole et Michael Middleton ont toujours mené une vie aussi discrète que possible au regard de la situation.

Carole Middleton décrite comme une redoutable femme d’affaires, très exigeante et difficile dans ses relations avec ses subalternes, avait essayé de donner un nouvel élan à l’entreprise en concluant un partenariat les Saker Shop Rites dans le New Jersey aux États-Unis.

Le Brexit et la pandémie avaient assombri les comptes de “Party Pieces” avec des pertes de 250.000 £. On se faisait alors l’écho que les Middleton avaient décidé de faire appel à un consultant extérieur pour redresser la barre et réorienter leurs produits.

Âgés de 74 et 68 ans, Michael et Carole ont, semble-t-il, pesé le pour et le contre. Ils ont fait le choix de se retirer pour profiter de leur vie de famille et de leurs six petits-enfants. “Party pieces” a été vendue à l’entrepreneur britannique James Sinclair. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé.