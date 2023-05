Ce qui n’était pas le cas des premières lunettes uniquement destinées à ne pas souffrir des rayons du soleil. L’ancêtre des lunettes solaires a vu le jour au pays des Inuits qui souhaitaient se protéger de la lumière du soleil dans leurs lointaines régions de l’Arctique. Ces lunettes, très grossières, ressemblaient à un petit masque. Elles étaient fabriquées en bois avec des os et du cuir et présentaient une petite fente à la hauteur des yeux. En regardant à travers cette fente, leurs utilisateurs n’étaient pas éblouis par les rayons du soleil.

Nettement plus tard, l’empereur romain Néron utilisa une émeraude qu’il mettait devant les yeux pour assister en plein soleil au Colisée de Rome aux combats des gladiateurs. Des lunettes solaires améliorées furent inventées par les Chinois au XIIe siècle. Ils avaient mis au point une monture en ivoire de morse avec des verres fumés en quartz plat. Assurément, ce sont les premières lunettes solaires qui protégeaient des rayons UV. Et qui permettaient aussi de dissimuler en partie le visage. C’est ainsi que certains juges chinois, pour éviter d’éventuelles représailles des condamnés, portaient ces lunettes au tribunal ainsi que lors des interrogatoires des témoins.

Au XVe siècle, les Italiens sont tout au sommet dans le domaine de la fabrication des lunettes notamment solaires. Versace, Gucci, Dolce & Gabbana imaginent des modèles parfois extravagants pour les bourgeois. Les lunettes font, dès ce moment, partie intégrante de la mode. Les Italiens mettent également au point les premiers verres correcteurs également pour lunettes solaires.

On constata alors que les lunettes solaires, grâce à leurs verres teintés en bleu ou vert, amélioraient la vision. À l’époque, la syphilis faisait des ravages. Cette maladie vénérienne provoque une grande sensibilité à la lumière. Dès lors, les lunettes solaires furent prescrites à ceux qui en souffraient. À l’époque, les dégâts de cette maladie provoquaient parfois la déformation du visage avec la perte du nez. Les malades, qui étaient atteints à ce stade, portaient des lunettes métalliques qui, grâce à une grosse monture, dissimulaient l’absence du nez.

Une étape importante dans l’histoire des lunettes solaires se situe en 1752. James Ayscough, un opticien anglais, croyait que la couleur des verres était susceptible d’améliorer la vue. Lors de ses recherches, tout à fait par hasard, il découvrit la filtration des rayons ultraviolets.

Les lunettes solaires ne deviennent réellement populaires qu’au XXe siècle. Toujours à la pointe du progrès dans le domaine, les Italiens inventent en 1917 des lunettes solaires pour aviateurs et pilotes automobiles. Vingt ans plus tard, la marque Ray Ban lance la technique des verres polarisés qui permet une vision claire tout en améliorant le contraste des couleurs.

L’âge d’or des lunettes solaires se situe dans les années 1940. Pendant la guerre du Pacifique, le général américain Mac Arthur mettait régulièrement des lunettes solaires Aviator, créées par Ray Ban. Et il lança rapidement la mode aux États-Unis. Plus tard, les lunettes solaires seront adoptées et popularisées par les plus grandes stars : Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Steve Mc Queen, James Dean, Marlon Brando ou encore John Lennon et ses petites lunettes rondes. Ray Ban crée des modèles au nom de personnalités célèbres comme Jackie Kennedy et ses lunettes fumées surdimensionnées. Les lunettes solaires prennent alors des formes et des styles multiples. Leurs montures adoptent toutes les couleurs, les matériaux utilisés sont variés. De nos jours, les lunettes solaires constituent un objet banal, bon marché ou très coûteux, quasi indispensable dès que le soleil fait son apparition.