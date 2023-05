Une série sur les origines de la famille Grimaldi qui règne sur Monaco

Ce sera de la veine de la série The Crown mais avec pour cadre le XIIIe siècle. Andrea et Pierre Casiraghi, les fils de la princesse Caroline de Monaco, ont eu l’idée de réaliser une série sur les origines de la famille Grimaldi. Ils ont choisi entre-temps de s’associer avec le producteur Dimitri Rassam, leur beau-frère (fils de l’actrice Caroline Bouquet), marié à Charlotte Casiraghi et à Beatrice Borromeo, épouse de Pierre et fondatrice de la production Astrea.