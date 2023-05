Weigela, des arbustes très florifères

Des fleurs en fin de printemps

Le Weigela florida est un arbuste à port étalé. Son enracinement est traçant. Son feuillage est caduc et est couvert d’un duvet de poils fins et courts. Sa croissance est assez lente et ce n’est qu’au bout de quelques années qu’il atteint sa taille adulte, deux à trois mètres de hauteur. Très résistant au froid, cet arbuste est aussi parfait pour des plantations en ville grâce à son excellente tolérance à la pollution. La floraison du Weigela florida intervient en fin de printemps, en mai-juin, et dure environ deux semaines. Les fleurs roses sont si abondantes que les branches ploient sous leur poids. Rappelant quelque peu les fleurs des campanules de par leur forme, elles sont riches en nectar et en pollen et attirent abeilles et papillons. Elles apparaissent sur le bois d’un an.

Savoir le cultiver et le tailler…

Les Weigela ne sont pas très exigeants : ils apprécient un sol ordinaire, suffisamment pourvu en humus, bien drainé et gardant une bonne fraîcheur en été (paillage) … Ils croissent aussi bien au soleil qu’à mi-ombre. En ce qui concerne la taille, il va de soi que les Weigela ne devront être taillés qu’après la floraison étant donné que les fleurs naissent sur le bois d’un an, formé l’année précédente. Cette taille consiste à supprimer les rameaux défleuris mais aussi, et c’est là chose moins connue, tous les bois âgés de plus de deux ans. On favorise ainsi un constant rajeunissement des arbustes et, par conséquent, une abondante floraison chaque année.

Un semis pour s’amuser !

Il est possible et relativement facile de semer du Weigela. Comme les sujets de semis sont très “mutables”, on utilise cette technique de multiplication dans le but d’obtenir des nouveautés. Après la récolte des fruits, il est nécessaire de les mettre immédiatement en stratification dans un pot empli de sable humide. Ce pot sera laissé à l’extérieur tout l’hiver afin que les graines subissent les actions alternées du froid et de périodes plus douces. Les graines gonflées seront semées dès le début du printemps. Vu la finesse des semences, il est important de ne pas trop les enterrer. La germination est rapide : quinze à vingt jours. Le repiquage des plants fortifiera les racines.

le Polemonium reptans « Starway to Heaven ». ©stock.adobe.com

La plante de la semaine : un escalier vers le paradis…

En anglais, cela se traduit par “Starway to Heaven”. C’est aussi le titre d’une chanson célèbre du groupe Led Zeppelin… Il est simple : c’est le nom d’une superbe vivace, le Polemonium reptans “Starway to Heaven”. Ne dépassant pas les 40 cm de hauteur pour une envergure quasiment identique, ce Polemonium attire immanquablement le regard de par son feuillage vert marginé de crème, un feuillage qui, au printemps, est presque rose. En mai-juin apparaissent des fleurs d’un délicat bleu pâle. Cette vivace est très facile à vivre, très résistante par rapport aux gelées hivernales. Des exigences particulières : une exposition soleil (la mi-ombre convient également mais la floraison est un peu moins abondante) et un sol bien drainé. Vous n’aimez pas les feuillages panachés ? Il est vrai qu’ils ne sont pas toujours faciles à associer dans un massif de vivaces. Si vous recherchez des Polemonium florifères mais au feuillage vert, n’ayez aucune crainte cela existe bien évidemment. Le Polemonium “Bressingham Purple” produit des fleurs bleu lin à centre violet. Au printemps les jeunes feuilles sont bronze mais deviennent ensuite rapidement vert foncé. Plus trapu et ne dépassant pas les 35-40 cm le Polemonium reptans est séduisant avec ses nombreuses fleurs bleu lavande. Vous voulez du blanc et bien le Polemonium caeruleum “Album” a tout pour vous séduire avec ses fleurs d’un blanc immaculé.

Philène spumeuse -- Meadow spittlebug Order Hemiptera -- Family Cercopidae Bas-Saint-Laurent -- Province de Québec -- Canada 5804-2007 Canon PowerShot A620 Prise en août 2007 -- Taken in August 2007 ©stock.adobe.com

Les petites bêtes du jardin : une cicadelle baveuse

Tous les jardiniers ont eu, un jour ou l’autre, l’occasion d’observer une curieuse écume présente sur les tiges de certaines plantes. Communément appelée “crachat de coucou” ou encore “bave de crapaud”, cette écume n’est pourtant absolument pas due à l’oiseau ou au batracien. En effet, ce sont les cicadelles écumeuses qui sont à l’origine de cette étrangeté naturelle. La cicadelle écumeuse est un insecte piqueur et suceur qui se nourrit de la sève de nombreuses plantes avec toutefois une nette préférence pour les lavandes, le romarin, les campanules, les marguerites et les phlox. Elle est très proche des cigales et fait partie de l’ordre des Homoptères. L’insecte pond ses œufs sur les végétaux et c’est la larve qui fabrique cette écume destinée à la protéger des prédateurs éventuels. Si l’attaque est importante, le feuillage peut progressivement se déformer mais c’est assez rarement le cas. Les crachats de coucou font leur apparition au printemps, dès que les températures sont douces et l’humidité suffisante. Si l’aspect inesthétique de ces amas baveux vous exaspère, il vous suffira de les éliminer à l’aide d’un jet d’eau. En cas de fortes attaques, un insecticide à base de pyrèthre ou un purin de feuilles de tomates détruira les larves. Une information supplémentaire ? Le “crachat de coucou” aurait inspiré l’homme pour la création du bien connu plastique à bulles, une protection lui aussi. Étonnant !

Les rosiers ont toujours été les vedettes de nos jardins. ©stock.adobe.com

Le saviez-vous ?

Les rosiers ont toujours été les vedettes de nos jardins. Parmi les rosiers botaniques, saviez-vous qu’il existe une rose des apothicaires et une rose des parfumeurs ? La première porte le nom latin de Rosa gallica “Officinalis” et c’est la fameuse rose de Provins ramenée du Moyen-Orient au XIIIe siècle. Ses fleurs parfumées sont doubles et d’un superbe rouge cardinal. La rose des parfumeurs, Rosa x damascena “Trigintipetala”, nous vient de la région de Kashan (Perse) et a été cultivée à grande échelle en Bulgarie où il sera renommé “rose de Kazanlik”. C’est là que se situe la fameuse “Vallée des Roses”. Ses fleurs sont semi-doubles, rose clair et diffusent un puissant parfum.