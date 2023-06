À la découverte des belles chambres d’hôtes dans l’Oise, à moins de trois heures de route de Bruxelles

Des travaux d’agrandissement ont eu lieu quelques années plus tard ainsi que l’aménagement des bâtiments en salle de réception et d’exposition. En 2001, le site obtenait le label Jardin remarquable. Car ce jardin est né de l’imagination d’un artiste, influencé par les perspectives et les couleurs. D’imposants massifs de fleurs et d’arbustes entourent sept bassins reliés par des cascades que franchissent un pont picard, un pont décalé, des passerelles et des pas japonais.

Ouvert du 1er mai au 31 octobre, le jardin présente une collection de 150 nénuphars de 40 espèces différentes, plus de 1000 dahlias, des rosiers, des arbres fruitiers et des arbres remarquables ainsi qu’un potager.

L'impressionnante horloge astronomique de la cathédrale de Beauvais. ©GDM

Côté hébergement, l’Oise propose des endroits uniques où détente, repos et calme sont à l’ordre du jour.

Le Château d’Auteuil, tout d’abord, magnifique bâtisse de style Louis XIII construite à la fin du XVIe siècle. Le lieu idéal pour expérimenter la vie de châtelain le temps d’un séjour. À proximité de Beauvais, dans un parc verdoyant de trois hectares, cette maison d’hôtes offre tout le confort moderne, tout en conservant son lustre d’antan. L’ambiance y est romantique, chaleureuse et authentique : salle de bains de rêve avec tomettes anciennes, grande douche-hammam, ciel de lit, chemi­née en marbre, parquets en chêne, lustres Louis XVI, lit queen-size… Une adresse parfaite pour une parenthèse cosy en amoureux.

Château D’Auteuil, Berneuil en Bray, 00.33 6 98 95 51 05

Vient ensuite le Château Vert. À seulement trois heures de Bruxelles, Paola vous accueille dans ce magnifique château de 1826. Après avoir passé quelques années au Brésil, Paola est revenue dans la propriété familiale et a remis le château en état pour y installer cinq chambres d’hôtes, toutes aux noms de femmes qui ont marqué l’histoire. Que vous passiez votre séjour dans la chambre Edith Piaf, Coco Chanel ou encore Joséphine Baker; chaque chambre a sa spécificité : papier peint aux couleurs flamboyantes, cheminée en marbre ou baignoire à pied. À vous de choisir. Ce cadre verdoyant de plus de 40 hectares est parfait pour un week-end de détente : sortie à vélo, promenade autour des étangs du domaine ou bien soirée romantiques près de la cheminée. Ressourcement garanti !

Château vert, 221, rue de Beauvai, Hondainville, 00.33.6.06.56.53.63

Le Château Vert, un havre de paix au bord d'un lac. ©GDM

Pour terminer en beauté, voici Au 2. 2, comme le 2 avenue Marcel Dassaut. 2 aussi comme le couple formé par William et Sébastien. Une maison d’hôtes qui fait toujours son petit effet ! Nichée au détour d’un chemin de campagne, cette ancienne ferme arbore un décor oriental, inspiré des contes et légendes d’enfance. Couleurs bigarrées, tribu de flamants roses en plastique dans le jardin, fresques enchantées, mur entier décoré de chapeaux de paille, façade rouge carmin : cette maison d’hôtes propose un univers complètement féerique et un cadre idéal pour changer de décor. Le petit plus : la pièce détente dans l’Himalaya Spa qui nous transporte directement vers les montagnes népalaises. Au 2 est un lieu de vie cosy et le refuge idéal pour se raconter des histoires !

Au 2, 2 avenue Marcel Dassaut, Muidorge. 00.33.3.44.15.23.92