Les Phormium font partie de la famille des Hémérocallidacées, comme nos très beaux lis d’un jour. Les deux espèces sont Phormium tenax et Phormium cookianum. Le premier mesure à l’âge adulte entre 2 et 3 m de hauteur, le second culmine à 1,5 m et est moins rustique que le tenax. Ces plantes forment des touffes denses, compactes et en forme d’éventail. Le feuillage coriace est persistant. Sa croissance n’est pas très rapide mais régulière.

Peut-on les cultiver dans nos régions ?

Plantes très à la mode, les Phormium rencontrent de plus en plus de succès auprès des jardiniers. Néanmoins, il faut toujours garder en tête que ces vivaces proviennent de régions où les hivers sont loin d’être très rigoureux. Pour une culture en extérieur, il est indispensable de porter son choix sur le Phormium tenax. En pleine terre, il faudra choisir un endroit chaud et ensoleillé, à l’abri des vents du nord et de l’est. Le sol sera riche et parfaitement drainé (les pierres de lave seront d’une grande utilité). La rusticité du Phormium tenax est de l’ordre de - 8 °C. En dessous, les feuilles meurent mais la souche, bien protégée par un épais paillis, peut supporter pendant quelques jours des températures de -12 °C avant de former de nouvelles pousses à la fin du printemps. Comme vous pouvez le constater, ces merveilles végétales ne sont pas destinées à l’Ardenne… Vous avez peur de perdre vos belles protégées ? Vous pouvez les cultiver dans de grands pots que vous rentrerez dans un abri vitré simplement maintenu hors gel, dans une serre ou une véranda, par exemple.

Faciles à entretenir et faciles à multiplier

Au niveau de l’entretien, rien n’est compliqué chez les Phormium puisqu’il vous suffira de leur donner un peu d’engrais au printemps et de supprimer les feuilles sèches ou dépérissantes. Pour les formes panachées, il est prudent d’éliminer rapidement les feuilles vertes, sous peine de voir la plante entière devenir verte au fil du temps. Pour les multiplier, il faut prélever des pousses sur le pied mère et les replanter immédiatement dans un substrat léger (terreau pour semis et boutures) après avoir diminué les feuilles de moitié. La reprise est quasiment garantie à 100 %. Pas de maladie à redouter mais, par contre, il faudra surveiller l’apparition de cochenilles et principalement de cochenilles farineuses. Vous les éliminerez rapidement en pulvérisant une solution d’huile parafinique.

Le chou brocoli « Romanesco » ©stock.adobe.com

La plante de la semaine : vous avez dit« romanesco » ?

Le chou brocoli « Romanesco » est une ancienne variété originaire d’Italie centrale. Ce « Romanesco », d’abord totalement ignoré, fait maintenant partie des légumes unanimement appréciés, aussi bien en cuisine classique qu’en cuisine culinaire. Il faut dire que sa structure est bien particulière puisque la « tête », la partie qui se mange, est composée d’une véritable spirale de boutons floraux formant en finale une sorte de pyramide. De nom latin Brassica oleracea var. botrytis, le chou-fleur (et donc le brocoli) est cultivé depuis très longtemps dans les régions méditerranéennes et c’est, sans aucun doute, le légume le plus produit en Italie. Vu ses exigences « météorologiques », on peut affirmer, sans le moindre risque, de se tromper que c’est un légume à réserver aux régions tempérées. D’un point de vue consommation, on remarque que les ventes de choux-fleurs sont majoritairement faites de l’automne au printemps. Comme déjà signalé plus haut, la partie comestible des choux-fleurs est l’inflorescence qui forme une « tête » d’aspect grenu. Si, chez les variétés classiques, cette « tête » est blanche ou blanc crème, on peut actuellement se procurer, dans les magasins spécialisés, des choux-fleurs violets ou oranges… Notre chou brocoli « Romanesco » est vert pâle. Les feuilles qui entourent l’inflorescence possèdent de longs et épais pétioles et sont très nettement plus étroites que celles des choux cabus ou des choux de Milan. Ces feuilles ne sont que très rarement consommées.

Les « cousins » ©stock.adobe.com

Les petites bêtes du jardin : attention aux cousins

Rassurez-vous, il n’est pas question de problèmes familiaux mais d’insectes présents dans tous les jardins. Les « cousins » sont en fait des tipules. Ces bestioles ressemblent à de grands moustiques avec de longues pattes, ce qui leur vaut dans certaines régions le surnom populaire de « mouches faucheuses ». Les tipules font partie de la famille des Diptères, comme les vrais moustiques, les mouches, etc. Elles sont totalement inoffensives pour l’homme et les animaux mais, par contre, leurs larves peuvent causer de gros dégâts dans les cultures, maraîchères ou autres, et dans les gazons. La femelle pond au minimum 300 œufs, sur le sol, et parfois même, elle les lâche en plein vol. Ces œufs sont petits et noirs. Après une quinzaine de jours, de petites larves apparaissent si l’humidité du sol est suffisante. Elles vont se nourrir d’humus et sont très résistantes au froid, un froid qui va simplement ralentir leur activité jusqu’au retour de la douceur printanière. Les larves de tipules sont appelées « vers gris » et sont dépourvues de pattes. Elles se développent sous terre et s’attaquent aux racines des plantes. Ces insectes sont peu appréciés, certes, et pourtant il y a des points positifs : ils servent de nourriture pour de nombreux oiseaux insectivores et pour des batraciens tandis que leurs larves participent à la formation de l’humus, ce fameux or brun.