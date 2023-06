Le 9 avril 1953, la princesse Joséphine-Charlotte, fille du roi Léopold III et de la reine Astrid, épousait le grand-duc héritier Jean de Luxembourg. Le 9 avril 1835 est le jour de naissance du roi Léopold II.

En juin, les anniversaires se succèdent : 3 juin (1869), naissance du prince Baudouin, frère aîné du roi Albert Ier ; 4 juin 1831, Léopold Ier devenait le premier roi des Belges ; 5 juin 1962, naissance de la princesse Astrid ; 6 juin, naissance du roi Albert II ; 7 juin, naissance de la princesse Charlotte en 1840, fille du roi Léopold Ier, et le même jour, en 2002, décès de la princesse Lilian, seconde épouse du roi Léopold III.

Le 23 août 1836 voyait le jour l’archiduchesse Marie Henriette d’Autriche qui devint plus tard la deuxième reine des Belges à la suite de son union avec Léopold II. Ce même jour en 1945, sa fille la princesse Stéphanie qui fut archiduchesse héritière d’Autriche jusqu’au suicide de son époux Rodolphe, fils de l’impératrice Sissi, s’éteignait au monastère de Pannonhalma aujourd’hui situé en Hongrie.

Le 11 octobre 1850, la reine Louise Marie rendait son dernier souffle à Ostende. Son arrière-arrière-petite-fille la princesse Joséphine-Charlotte vit le jour à cette date en 1927. C’est aussi la date anniversaire de la princesse Luisa Maria de Belgique, quatrième enfant de la princesse Astrid, elle-même filleule de la princesse Joséphine-Charlotte.

Enfin, le 17 novembre 1845 est le jour de naissance de la princesse Marie de Hohenzollern-Sigmaringen qui épousa le prince Philippe, comte de Flandre, et qui est la mère du roi Albert Ier. Son époux décéda un 17 novembre en 1905. Le même jour et la même année, la princesse Astrid de Suède naissait à Stockholm. Astrid qui épousa en 1926 le futur Léopold III, petit-fils du prince Philippe et de la princesse Marie…