Les objets ont une histoire : jadis, un jeton de crédit !

Les paiements ou retraits d’argent sont alors soit regroupés en un montant global qui est débité du compte une fois par mois (le système le plus répandu), soit le titulaire dispose d’une ligne de crédit associée à sa carte.

Attention : il ne faut pas confondre cette carte de crédit avec la carte de débit, qui constitue l’immense majorité des cartes bancaires et qui permet simplement de payer avec un débit immédiat sur le compte en banque. Son avantage est de ne pas devoir payer en argent liquide, mais elle n’offre aucun crédit.

Le principe de la carte de crédit a été imaginé aux États-Unis, au siècle passé, dans les années 1920.

Pour fidéliser leur clientèle, des commerçants imaginèrent des jetons de crédit. Le client se présentait dans le commerce de son choix avec un jeton de crédit numéroté et le commerçant lui offrait des facilités de paiement. Ces jetons étaient fabriqués par les magasins et ne pouvaient être acceptés que dans le commerce qui les avait édités. Des stations d’essence lancèrent également ce système qui fut adopté par de nombreux automobilistes.

Et puis, peu après la Seconde Guerre mondiale, un certain Frank McNamara eut une meilleure idée encore. Nous sommes en 1949. Cet homme d’affaires américain invite des amis dans un grand restaurant de New York, le Major’s Cabin Grill. Au moment de payer l’addition, il constate avec stupeur qu’il a oublié son portefeuille. Heureusement que son épouse put le dépanner. Bref, il jura qu’on ne le reprendrait plus jamais dans cette situation embarrassante.

Connaissant le principe des jetons de crédit, il imagina une carte de crédit valable dans plusieurs restaurants. La nouvelle société qu’il venait de constituer paierait les montants dus aux restaurants et se ferait ensuite rembourser par les clients. Diners Club venait de naître… En février 1950, Frank McNamara retourna au Major’s Cabin Grill et il fut le premier à payer sa note avec une petite carte en carton (dès 1960, elle fut réalisée en plastique) sur laquelle était imprimé Diners Club. La première année, le Diners Club compta 28 restaurants, 2 hôtels et 10 000 membres new-yorkais. Diners Club est la société qui introduisit la première carte de crédit en Belgique.

Mais c’est la Bank of America qui popularisa réellement la carte de crédit. En septembre 1958, cette énorme banque américaine réunit des milliers de commerces de Californie autour de son idée : la création d’une carte de crédit envoyée à des dizaines de milliers de citoyens de la ville de Fresno (ville de l’État de Californie qui compte aujourd’hui plus de 500 000 habitants) en leur proposant de venir faire leurs achats à crédit avec cette nouvelle carte dans les commerces concernés par l’action. Les commerçants acceptèrent facilement l’idée. Pour eux, le risque était faible puisque la banque leur payait les montants dépensés par les clients. Cet essai fut très vite couronné de succès. La carte, appelée dans un premier temps Bankamericard, devint par la suite Visa que le monde entier apprit rapidement à connaître.

En 1974, la carte de crédit fut dotée d’une puce électronique, une invention du français Roland Moreno.

Quelques années plus tôt (1967), la France avait connu une petite révolution avec la fameuse carte bleue, la première carte de crédit apparue dans l’Hexagone et qui avait été créée par les cinq plus grandes banques françaises.

Très vite, la carte de crédit connut ses détracteurs qui, parfois avec justesse, dénonçaient les risques de surendettement consécutifs à une utilisation excessive de la “petite carte miraculeuse”.

Bien entrée dans les mœurs de notre société, la carte de crédit risque cependant de disparaître à brève échéance à cause des moyens de paiements mobiles et de la biométrie.

Sachez que la carte de crédit la plus chère au monde est l’American Express Centurion appelée aussi Black Car. Elle accorde de nombreux avantages, mais sa cotisation annuelle est de 3 000 € (plus 3 000 € d’accès) et oblige son titulaire à dépenser un minimum de 20 000 € par… mois. Logique, puisqu’elle ne s’adresse qu’à la clientèle la plus fortunée qui ne constitue que 1 % de la population mondiale…