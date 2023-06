Les vacances monégasques de Jazmin Grace Grimaldi, fille du prince Albert

Jazmin Grace et son compagnon le musicien Ian Mellencamp ont assisté au Grand Prix de Formule 1 de Monaco qui en était cette année à sa 80e édition. L’un des grands moments annuels sur le Rocher. À l’issue de la compétition qui a vu la victoire du coureur néerlandais Max Verstappen, Jazmin Grace Grimaldi et son amoureux ont assisté en la Salle des Étoiles du Sporting Club de Monte-Carlo au dîner de gala de l’événement. Pour l’occasion, la jeune femme portait une création bicolore en noir et blanc de Jean-Louis Sabaji qui ressemblait furieusement à la robe portée par la princesse Charlène. Le Prince souverain et son épouse étaient bien entendu aussi présents. On ne vit cependant pas père et fille poser ensemble pour une photo.

Le prince Albert entretient des relations très proches malgré la distance géographique avec Jazmin Grace. En novembre 2022, Jazmin avait diffusé une photo prise à New York en compagnie de son père et de son demi-frère Alexandre (né de la relation du prince Albert avec Nicole Coste). Jazmin profitera de son séjour monégasque pour voir ses demi-frère et sœur le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella.

Jazmin est très intégrée à la vie de la famille princière. Elle est en effet proche de sa cousine Pauline Ducruet qui a étudié comme elle à New York, ville où elles se fréquentèrent. Elle était aussi conviée en juillet 2019 au mariage de son cousin Louis Ducruet, fils de la princesse Stéphanie de Monaco.