Mark Shand, le frère tant aimé de la reine Camilla

Après des études dans le Kent et le Dorset, il est exclu pour avoir fumé du cannabis. Son père, le major Bruce Shand, décide de l’expédier en Australie où il vit de petits boulots avant de revenir à Londres où il tient une boutique d’antiquités.

C’est ensuite qu’il se découvre une passion pour l’Inde et la nature. Il publie différents livres de voyages dont “Voyage sur mon éléphant” et “Reine des éléphants”, qui est consacré meilleur livre britannique de l’année 1992.

Mark Shand voue un amour sans limite à la protection des éléphants. Il crée en 2002 la fondation Elephant Family. Il prend part à des documentaires pour la BBC et le National Geographic. Il reçoit en 2014 un prix pour son engagement en faveur des rhinocéros.

Né en 1951, il est le benjamin de la fratrie après Camilla et Annabel. Le trio fut toujours très soudé. La reine Camilla a pu compter sur le soutien inconditionnel de son frère et de sa sœur lorsqu’elle était la personne la plus détestée du royaume après la parution de la biographie d’Andrew Morton sur la princesse Diana parue en 1992, et faisant connaître à l’opinion publique la relation extra-conjugale de Charles avec Camilla.

Mark Shand s’était uni en 1990 à l’actrice Clio Goldsmith avec qui il a eu une fille unique Ayesha. Ils ont longtemps vécu à Rome et divorcèrent en 2010.

En avril 2014, Mark Shand qui est alors en couple avec le mannequin Marie Helvin, se rend à la soirée organisée à New York par Sotheby’s au profit de la protection des éléphants. Il sort ensuite au club Diamond Horseshoe avant de regagner son hôtel le Gramercy Park. Il fume une dernière cigarette devant la porte d’entrée, moment où survient le drame. Mark Shand glisse sur le trottoir mouillé, sa tête heurte violemment le sol. Il est transporté en urgence à l’hôpital mais il succombe à ses blessures le lendemain. Il n’avait que 62 ans.

L’autopsie révélera un taux élevé d’alcool dans le sang et le fait que le défunt ait eu un crâne d’une très fine constitution. Camilla, alors duchesse de Cornouailles, est dévastée par cette mort inopinée. Le jour des funérailles, elle ne peut cacher sa profonde détresse, pleurant à chaudes larmes et ne lâchant pas la main de Charles.

Plus tard, Camilla évoqua le moment où elle avait appris la mort de Mark : “Une voix anxieuse à l’autre bout du fil m’a dit que quelque chose d’horrible était arrivé à mon indestructible frère. Mon charismatique et parfois exaspérant frère, qui a vécu à des tsunamis, des naufrages, des flèches empoisonnées et même des terrifiants dragons de Komodo, n’était plus parmi nous.”

Charles et Camilla continuent à soutenir la fondation Elephant Family. Ayesha Shand, la fille de Mark, était présente au couronnement. Interrogée par la presse, elle ne manqua pas de souligner le grand appui qu’est sa tante Camilla depuis ce drame qui a tant affecté l’épouse de Charles III.