Noces de perle de Naruhito et Masako du Japon

Née en 1963, Masako est la fille d’un diplomate. Elle passe sa petite enfance à Moscou et termine sa scolarité à New York. Polyglotte, elle maîtrise, outre le japonais et l’anglais, le russe et le français étudié à Grenoble. Avec ce solide bagage linguistique, elle passe avec succès les épreuves du concours diplomatique. Elle rencontre le prince héritier Naruhito en 1986, mais n’accepte qu’en 1992 son énième demande en mariage, consciente que cela signifie l’abandon de sa carrière.

L’annonce des fiançailles crée une “Masakomania”. Les jeunes filles copient son style classique. Mais l’opinion ne va pas tarder à faire volte-face. Masako est en effet jugée trop indépendante. L’absence d’héritier pendant sept longues années va la plonger dans une profonde dépression. En décembre 1999, Masako, enceinte, assiste au mariage de Philippe et de Mathilde de Belgique à Bruxelles. À son retour au Japon, elle perd l’enfant. Finalement, elle met au monde la princesse Aiko le 1er décembre 2001. La naissance d’une fille, alors que seuls les héritiers mâles peuvent monter sur le trône, accroît la terrible pression de l’Agence impériale sur Masako. Pendant un an et demi, elle disparaît carrément de la vie publique. Les rares communiqués officiels laissent entendre qu’elle doit se ménager, mais que des progrès sont constatés. Son époux Naruhito prend à plusieurs reprises publiques sa défense. On reproche en effet à Masako de ne pas être capable de donner un héritier et d’assurer une vie publique, mais d’apprécier sortir dans des restaurants étoilés de Tokyo…

Ses déplacements à l’étranger se comptent sur les doigts d’une main. Naruhito voyageant toujours seul. Exception lors de l’intronisation du roi Willem-Alexander des Pays-Bas grâce à l’intervention de la reine Maxima qui a noué des liens d’amitié avec Masako et qui la rassure sur le programme allégé qui sera le sien.

Changement de donne au moment de l’accession au trône au printemps 2019 de Naruhito après l’abdication de l’empereur Akihito. Depuis, Masako, devenue impératrice, a toujours pris part aux différentes cérémonies et visites en compagnie de son époux. Il n’a plus jamais été question de sa dépression. Comme si ce nouveau statut lui avait donné un second souffle.

La princesse Aiko, fille unique du couple impérial, ne devrait pas succéder un jour à l’Empereur. La modification de la Constitution ayant été arrêtée lors de la naissance du prince Hisahito, neveu de l’Empereur, en 2006.

Naruhito et Masako du Japon sont très proches du roi Philippe et de la reine Mathilde. Lors de leur visite d’État au Japon en 2016, le couple royal belge avait ménagé une fin de soirée plus privée pour partager un moment avec Naruhito et Masako alors prince héritier et princesse héritière. Le roi Baudouin et la reine Fabiola avaient quant à eux entretenu une solide amitié avec Akihito et Michiko, les parents de l’actuel Empereur. Fait rarissime, ils avaient tous les deux assisté aux funérailles du roi Baudouin en août 1993 et l’impératrice Michiko avait fait le voyage seule en décembre 2014 pour l’adieu à son amie la reine Fabiola.

Le 9 juin 1993, après la longue cérémonie de mariage traditionnel, Masako avait troqué ses lourds kimonos pour une création de couleur blanche d’Hanae Mori. On pensait, à tort, qu’elle insufflerait une nouvelle dynamique à la cour impériale. 30 ans plus tard et après beaucoup de souffrances personnelles, Masako du Japon a au moins réussi à se créer un cocon familial soudé et, aujourd’hui, à avoir trouvé l’apaisement dans son rôle d’impératrice au pays du Soleil levant.