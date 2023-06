Ward LaFrance, la dépanneuse du débarquement

De 1940 à 1945, Ward LaFrance s’est vu confier dans l’urgence, pour le compte de l’Ordnance Corps (le corps de maintenance de l’armée américaine), un contrat de production de 4 925 dépanneuses lourdes M1, transmission à six roues motrices, empattement de 4,60 mètres, de 12,5 tonnes, 8,2 litres de cylindrée fournissant 145 chevaux à 2 400 tours à la minute pour l’U.S. Army (“ wreckers”) comme engins de secours visant à tracter des véhicules lourds et notamment des chars blindés. Les deux essieux arrière étaient équipés de roues jumelées, ce qui procurait une énorme capacité de traction, d’autant plus que la boîte de vitesses était complétée d’un démultiplicateur. Ces engins étaient dotés d’une solide flèche inclinable maintenue par câbles, le poste de conduite étant ouvert et protégé par une simple toile.

L’arrière du châssis reçoit un équipement de dépannage Gar Wood avec une grue d’une capacité de neuf tonnes qui peut pivoter de 90° de part et d’autre de l’axe du véhicule. Ses mouvements de rotation et d’élévation sont commandés manuellement ; l’enroulement du câble de la grue est mécanique, entraîné par le moteur. À l’arrière de la dépanneuse, deux jambes de force et deux béquilles permettent un calage du véhicule pour un travail à poste fixe. La vitesse maximale du Ward LaFrance M1 est de 72 km/h pour une consommation de 96 litres au 100/km.

Cette dépanneuse lourde dénommé US. ARMY M1, était équipée d’un treuil avant d’une force de traction de neuf tonnes et d’un treuil arrière d’une force de traction de 22 tonnes, avec tout l’outillage nécessaire installé dans des coffres latéraux de rangement ainsi qu’une sirène avec gyrophare d’avertissement monté de série. Son parechoc caractéristique était conçu pour briser de petits arbres ou déplacer d’autres obstacles.

Présente sur tous les fronts

Les Ward LaFrance M1 ont participé au débarquement en Normandie, assurant à l’arrière du front le dépannage ou dégagement des chars et autres véhicules embourbés ou endommagés ; ainsi que lors de la Bataille des Ardennes en secours pour le compte de la 82nd Airborne Division de l’US ARMY.

Par après, les alliés et membres de l’Otan ont été équipés de ces véhicules qui se sont désormais appelés “Heavy wrecker 6 ton”; on en retrouve en Algérie et en Indochine. Entre 1950 et 1954, l’Armée belge reçoit des dépanneuses Ward LaFrance qui sont utilisées dans les bataillons de chars lourds.

Même à la Stib et aux Vicinaux

Dans les années soixante, ces engins fabuleux sont utilisés pour le dépannage de trams avariés ou accidentés par la Stib, la SNCV et la Miva. À la Stib, la dépanneuse T13, renumérotée 18 est une Ward LaFrance M1A1 série 5 construite en 1942 qui sera utilisée de 1958 à 1969. De nombreuses sociétés privées les utilisèrent aussi pour le débardage ou d’autres travaux de génie civil ; dernièrement, un exemplaire militaire était à vendre dans un stock américain du Brabant wallon.