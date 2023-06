Beatrice d’York au mariage du prince héritier de Jordanie : réapparition publique du diadème “York” après plus de 20 ans

Le roi Abdallah et la reine Rania de Jordanie ont convié leurs hôtes étrangers à un dîner au Palais Al Husseiniya. Le dress code était robe longue et diadème pour les dames. L’occasion de voir de superbes parures coiffées par les reines et princesses. Elisabeth de Belgique portait pour la deuxième fois le diadème en diamants offert par ses parents et inauguré lors du bal donné pour les 18 ans de la princesse Ingrid Alexandra de Norvège à Oslo.

Le Royaume-Uni était quant à lui représenté par le prince et la princesse de Galles. Ces dernières années, la reine Elizabeth déléguait soit le prince Charles, soit le prince Edward et son épouse Sophie pour assister aux mariages du Gotha. À présent, William et Catherine ont repris le flambeau. Ils n’étaient toutefois pas les seuls Windsor à Amman. La princesse Beatrice d’York et son époux le comte italien Edoardo Mapelli Mozzi avaient aussi fait le déplacement depuis Londres. Bien que n’étant pas fille de roi, la princesse Beatrice entretient des liens avec d’autres familles comme avec la famille princière de Hanovre. Elle avait voyagé jusqu’à Lima au Pérou pour les noces du prince Christian de Hanovre, fils du prince Ernst August, avec Alessandra de Osma. Elle est aussi amie avec les enfants de la princesse Caroline de Monaco, et avec le prince Carl Philip de Suède avec qui elle partage le même combat d’aide aux personnes souffrant comme eux deux de dyslexie.

On ignorait toutefois que la fille aînée du prince Andrew et de Sarah Ferguson, était amie avec le prince héritier Hussein de Jordanie. Beatrice est apparue très élégante lors du dîner et surtout – fait rare – coiffée d’un diadème. Jusqu’à présent, on ne l’avait vue qu’une seule fois avec un diadème, en l’occurrence le jour de son mariage, portant un diadème de la reine Mary en diamants, coiffé avant elle par Elizabeth II et la princesse Anne également le jour de leurs noces.

Cette fois-ci, la princesse avait fait le choix du diadème en diamants de sa mère Sarah, duchesse d’York. En 1986, la reine Elizabeth et le duc d’Edimbourg avaient offert à Sarah un nouveau diadème dans la perspective de son union avec le prince Andrew. C’est Sarah qui l’a elle-même choisi sur base des différentes propositions du joaillier de la Cour Garrard. En diamants, il se compose de motifs de feuilles et de fleurs, de volutes de diamants et est surmonté d’un diamant de 5 carats.

Sarah Ferguson l’a porté en de très nombreuses occasions de 1986, date de son mariage, à 1992 date de sa séparation. C’est le seul diadème qu’elle ait porté. À titre comparatif, Catherine, princesse de Galles, n’a pas reçu de diadème à titre personnel, et puise dans l’écrin royal lorsque besoin. Le diadème n’avait plus été vu en public depuis 2001 lorsque Sarah Ferguson avait assisté à un Bal blanc organisé à Londres par Sir Elton John.