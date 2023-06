Les prénoms symboliques du 2e fils de la princesse Eugenie d’York

Le couple a eu un premier fils prénommé August Philip en février 2021. Le duc d’Edimbourg eut le temps de le connaître avant son décès.

Le bébé qui aurait été le treizième arrière-petit-enfant de la reine Elizabeth II, a été prénommé Ernest, George, Ronnie. Des prénoms chargés d’hommages familiaux. George est en effet le prénom de règne du père d’Elizabeth II, le roi George VI mais aussi le prénom du père de Jack Brooksbank, décédé en 2021 avant le baptême de son petit-fils August. Ronnie est le diminutif du prénom de Ronald en hommage au major Ronald Ferguson, grand-père maternel de la princesse Eugenie. Décédé en 2003 à l’âge de 71 ans, il fut successivement l’entraîneur de polo du prince Philip et Charles III, raison pour laquelle sa fille Sarah a côtoyé depuis l’enfance la famille royale britannique.

La princesse Eugenie a aussi publié une photo du nouveau-né avec son frère August, se montrant très protecteur. Ernest Brooksbank est le troisième petit-enfant du prince Andrew et de Sarah Ferguson. Cette dernière n’a jamais caché sa joie de devenir grand-mère. Dans une récente interview, elle confiait même être une excellente “mammy” pour la bonne et simple raison qu’elle avait conservé une éternelle âme d’enfant.

Travaillant dans une galerie d’art, la princesse est restée très proche de son cousin le prince Harry. Dans ses mémoires, le duc de Sussex évoque en effet qu’Eugenie d’York et Jack Brooksbank alors encore son fiancé, avaient accueilli à bras ouverts Meghan Markle. Après le départ des Sussex pour les États-Unis, Eugenie et son époux s’étaient installés – elle attendait alors son premier enfant – dans leur cottage sur le domaine de Windsor. Lors du couronnement du roi Charles III, c’est d’ailleurs en compagnie des princesses Beatrice et Eugenie d’York et de leurs époux que le prince Harry avait pénétré dans l’abbaye de Westminster.