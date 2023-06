Madeleine de Suède fête ses 10 ans de mariage

La princesse Madeleine de Suède est le troisième et dernier enfant du roi Carl Gustaf et de la reine Silvia. Elle est née en 1982 à Stockholm. Elle a grandi avec sa sœur la princesse héritière Victoria et son frère le prince Carl Philip, au château de Drottningholm considéré comme le Versailles suédois.

Après ses études secondaires, la princesse met le cap sur Londres où elle se perfectionne dans la langue de Shakespeare. De retour au pays, elle obtient une licence en Histoire de l’art, ethnologie et Histoire moderne avant de poursuivre toujours à l’université de Stockholm avec une licence en psychologie de l’enfant.

Au sortir de l’adolescence, la princesse alors blonde comme les blés, ne tarde pas à attirer l’attention médiatique par sa beauté et ses tenues mettant en valeur sa fine silhouette. Madeleine s’entend très bien avec sa sœur Victoria. Lorsque cette dernière est quittée par son petit ami Daniel Collert, c’est grâce à Madeleine qu’elle reprend goût aux sorties avec des amis et s’inscrit dans un club de sport huppé de la capitale dont le propriétaire n’est autre qu’un certain Daniel Westling qu’elle épousera en 2010.

En 2002, la princesse Madeleine fait la connaissance de Jonas Bergström, fils d’une famille aisée, fréquentant comme elle la jeunesse dorée de Stockholm. Le jeune homme ne tarde pas à conquérir aussi le roi et la reine qui le voient avec de meilleurs yeux comme futur gendre que Daniel Westling pour Victoria.

À l’été 2009, Jonas fait sa demande en mariage sur l’île de Capri. Quelques semaines plus tard, les fiancés apparaissent rayonnants devant la presse au château de Solliden, résidence d’été de la famille royale suédoise sur l’île d’Öland. Leur mariage est alors prévu après celui de la princesse héritière Victoria et Daniel Westling fixé en juin 2010. La presse suédoise ne tarde pas à mettre en comparaison les deux couples, ne cachant pas sa préférence pour celui plus glamour de Madeleine et Jonas. Mais un coup de théâtre va tout faire voler en éclats. Dans un entretien à un magazine norvégien, une joueuse norvégienne de handball Tora Uppström Berg raconte avoir eu une aventure d’un soir avec Jonas Bergström au cours d’un week-end avec un groupe d’amis.

Cette interview traverse évidemment rapidement la frontière et la presse suédoise s’empare de l’affaire. La Cour se mue dans un premier temps dans le plus grand mutisme. Finalement, la reine Silvia s’exprime pour indiquer que tout va pour le mieux et que les préparatifs débuteront après les noces de Victoria. Cependant, le 24 mars 2010, la Cour émet un communiqué officiel confirmant la rupture des fiançailles. À ce moment-là, la princesse est déjà dans un avion en direction de New York où elle a fait le choix de s’établir loin de la pression médiatique. Deux mois plus tard, il lui faut faire bonne figure lors du mariage de sa sœur Victoria. On imagine le pincement au cœur qui fut le sien.

De retour à New York, Madeleine se met à travailler pour la Childhood Founation créée par sa mère pour la protection de l’enfance. C’est alors qu’elle rencontre Christopher O’Neill, un banquier américano-britannique, issu d’une famille cossue. De son côté, Jonas Bergström a épousé une amie de la princesse Stephanie af Klercker avec qui il a eu trois enfants.

Le 25 octobre 2012, dans une courte vidéo, Madeleine annonce son futur mariage. Il est célébré à Stockholm le 8 juin 2013. La mariée porte une création du couturier Valentino. Le couple a eu trois enfants : la princesse Leonore, duchesse de Gotland, le prince Nicolas, duc d’Angermanland et la princesse Adrienne, duchesse de Blekinge. Suite à un remaniement des dispositions au sein de la famille royale, les enfants de Madeleine comme les trois fils de son frère, ne portent plus le prédicat d’altesse royale.

La princesse n’avait jamais caché vouloir revenir un jour en Suède pour que ses enfants puissent y grandir et être proches de leurs grands-parents. La famille s’établira à la Villa Loviseberg située dans le parc du château d’Ulriskdal à Solna près de Stockholm.