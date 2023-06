Alexandre de Serbie : documentaire sur un prince

Il voit le jour le 17 juillet 1945 dans la suite 212 de l’hôtel Claridge qui a été décrétée territoire yougoslave par le Premier Ministre britannique Sir Winston Churchill. Alexandre est le fils du roi Pierre de Yougoslavie (1923-1970) et de la reine Alexandra (1921-1993), fille posthume du roi Alexandre de Grèce. Le roi Pierre a succédé mineur à son père le roi Alexandre assassiné à Marseille en 1934. Il doit quitter la Yougoslavie en avril 1941 après l’attaque des Allemands et de ses alliés. Le prince Alexandre reçoit pour parrain le roi George VI et pour marraine la future reine Elizabeth II.

Le roi Pierre ne reverra jamais sa patrie. Il s’est éteint en 1970 à Chicago. Le prince Alexandre va suivre une scolarité au gré des pays où ses parents s’établissent. Il passe notamment par le collège suisse Le Rosey. Il intègre ensuite l’armée britannique jusqu’aux années 70. Il sert en Allemagne, en Italie, au Moyen-Orient et en Irlande du Nord.

Il épouse en 1972 la princesse Maria da Gloria d’Orléans-Bragance, descendante de la famille impériale du Brésil avec qui il a eu trois fils Pierre, Alexandre et Philip. Polyglotte (il parle couramment le français), le prince quitte l’armée pour se lancer dans le monde des affaires aux États-Unis. Après son divorce, il se remarie en 1985 avec Katherine Bathis et s’établit avec ses fils à Londres.

En 1991, il se rend pour la première fois en Yougoslavie. Il retourne en 1992, 1995 et 2000 au Kosovo, Monténégro et Bosnie, en 1999 et 2000 en Serbie. Le prince Alexandre va habilement faire jouer son carnet d’adresses, son sens de l’organisation militaire et tout son savoir diplomatique et stratégique pour venir en soutien de l’opposition serbe. Au sortir de la guerre qui a fait éclater la Yougoslavie, suite aussi à la guerre au Kosovo et aux bombardements de l’Otan sur la Serbie, la donne commence à changer à l’égard du président Milosevic.

Ce dernier annonce la tenue d’élections pour le mois de septembre 2000. Le prince saisit l’importance de ce moment. Pour lui, il est primordial de fédérer les partis d’opposition. L’objectif étant clairement de parvenir à l’élaboration d’un programme politique commun porté par un seul candidat face à Milosevic. Mais le contexte est encore très difficile surtout que les moyens de communication sont sous l’emprise du régime. Mais le prince va parvenir à s’organiser grâce aussi aux conseils avisés d’Henry Kissinger et l’aide de Bill Gates.

“C’était le début d’internet et pour entrer en contact avec les 18 factions de l’opposition, j’ai pensé qu’il fallait essayer d’utiliser l’envoi des mails. J’en ai envoyé des dizaines pour être certain et cela a parfaitement fonctionné ! Le message a pu circuler parmi les partis d’opposition en Serbie”.

Un homme politique de l’opposition va croiser le chemin du prince : “fait la rencontre de Zoran Dindic (NdlR : homme politique, philosophe, maire de Belgrade et opposant déclaré à Milosevic) nos contacts ont été très fructueux et nous sommes devenus de très bons amis. Nous avons alors organisé trois conférences successives pour élaborer le programme”.

Les urnes donnent au premier tour la victoire au candidat de l’opposition Vojislav Kostunica mais Milosevic conteste et refuse de l’affronter au deuxième tour. Pendant trois semaines, l’opposition unie est dans les rues. Milosevic doit s’effacer.

Zoran Dindic appelle le prince le 5 octobre 2000, au moment de la “capitulation” de Milosevic et lui propose de venir au plus vite. “Il m’a dit qu’il m’attendait et m’a remercié pour toute mon aide tout au long de ces années. Je suis arrivé le 8 octobre. Nous avons eu des conversations intenses et j’ai fait un tour du pays. Zoran Dindic m’avait invité à me rendre au complexe royal mais j’ai préféré attendre et aller auparavant à la rencontre de la population à travers le pays”

Le 17 juillet 2001, le prince Alexandre, la princesse Katherine, le prince Pierre, le prince Philip et le prince Alexandre s’installent au Palais royal de Belgrade qui est resté un bien de l’État mais qui est mis à leur disposition.

Alexandre de Serbie ©D.R.

Assurément, la vision et l’esprit de stratège du prince Alexandre ont permis la victoire des forces démocratiques et une nouvelle ère pour la Serbie. Un nouveau souffle dans un pays où les vieux démons du passé ne sont toutefois jamais loin. Zoran Dindic, l’ami du prince Alexandre, devenu Premier ministre en 2001, est assassiné en mars 2003. Il avait échappé à plusieurs attentats et sa vie était mise à prix depuis qu’il avait facilité le transfert de Slobodan Milosevic vers le tribunal pénal international de La Haye. Dindic était âgé de 50 ans, marié et père de deux enfants. Une disparition qui a terriblement marqué le prince Alexandre.

Pour avoir rencontré le prince Alexandre en 2015 à Belgrade (les déclarations du prince ont été faites lors de cette entrevue) on ne peut que souligner son engagement sincère et véritable pour son pays que ce soit avec l’appui de la fondation de son épouse la princesse Katherine dans le domaine des soins de santé, dans l’éducation, le développement touristique et culturel ou encore l’économie.

Ce documentaire devrait permettre de mieux connaître le travail de terrain du prince depuis plus de 20 ans en Serbie et (re)mettre en lumière le rôle déterminant qu’il a joué pour que le pays se tourne vers l’avenir.