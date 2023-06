La preuve, c’est un drapeau que les astronautes d’Apollo 11 ont planté fièrement sur la lune, le 21 juillet 1969, pour représenter leur pays, les États-Unis et, par extension, l’ensemble de l’humanité.

À l’origine, le drapeau sert à reconnaître les siens, notamment sur le champ de bataille où il permet de distinguer l’allié de l’ennemi.

Lors de la célèbre Bataille de Waterloo, les régiments français et les alliés, qui les combattaient, déployèrent sur les champs de Waterloo, Braine-l’Alleud, Genappe et Lasne, des dizaines de drapeaux, parfois de grandes dimensions qui permettaient notamment aux canonniers de ne pas tirer sur leurs propres régiments. Et, au cours de cette bataille mémorable, il y eut des combats acharnés dont le but était de s’emparer d’un drapeau de l’ennemi aussi appelé aigle à cause de la présence d’un aigle au sommet de la hampe du drapeau.

Arracher un drapeau à l’ennemi sur un champ de bataille constitue toujours une belle victoire. C’est ainsi que Wellington, le vainqueur de Waterloo, affirma que ses armées avaient pris trois drapeaux français, alors qu’en réalité il n’y en eut que deux dont un enlevé par le sergent Charles Ewart qui tua cinq soldats français pour s’emparer de l’aigle de leur régiment (le 45e régiment de Ligne). Ce militaire anglais devint un véritable héros. Jusqu’à sa mort en 1856, il fut invité aux quatre coins de l’Angleterre où il raconta systématiquement ses exploits. Et son trophée se trouve toujours aujourd’hui dans l’armoire des Royal Scots Greys, son régiment. L’autre drapeau français perdu à Waterloo (celui du 105e régiment) est conservé au National Army Museum de Londres.

Ces événements permettent de bien comprendre toute l’importance qu’on attache depuis toujours au drapeau, le symbole par excellence.

Ce n’est pas un hasard si une certaine tradition militaire affirme qu’il est préférable de rentrer au pays enroulé dans son drapeau (donc mort) plutôt que sans son drapeau…

Tout à l’origine, le drapeau est un emblème de ralliement. À l’époque de la Préhistoire, les chefs de tribus brandissaient de longs bâtons ornés d’emblèmes variés pour réunir leur peuple autour d’eux. Ce symbole de reconnaissance était appelé vexille. Plusieurs civilisations utilisèrent des vexilles : les Assyriens, les romains, les Aztèques, les Moghols et les Japonais notamment

En Chine, 1 500 avant JC, apparurent de grandes bannières colorées en soie particulièrement visibles de très loin. Les ancêtres des drapeaux en quelque sorte. Ces bannières définissaient une certaine hiérarchie dans la société chinoise notamment avec des symboles comme les dragons, les serpents ou les faucons.

Ces drapeaux avaient plusieurs formes : carrée, rectangulaire ou flammule (en forme de flamme). Les drapeaux triangulaires furent imaginés par les Vikings au VIIIe siècle. Ils les attachèrent au mat de leurs drakkars.

À l’époque de la chevalerie, le moyen de reconnaissance le plus répandu est assurément l’héraldisme avec des règles strictes (nombre limité de coloris notamment) qui furent imposées pendant la deuxième croisade (1147-1149).

Ce n’est qu’à la fin du XVIIIe siècle que les premiers drapeaux nationaux firent leur apparition. Le premier drapeau moderne fut le drapeau hollandais, le Prinsenvlag.

Les couleurs du drapeau belge proviennent du blason de l’ancien duché de Brabant, un lion jaune avec la langue et les griffes rouges sur fond noir.

Quant au drapeau européen, qui date de 1955, il représente douze étoiles jaunes sur un fond bleu, le chiffre douze symbolisant la perfection de la plénitude. Il n’est en aucune manière lié au nombre de pays membres qui est aujourd’hui de 27.