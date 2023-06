La douche de tous les plaisirs avec le "Wave", un pommeau orgasmique au service du plaisir féminin

Globalement, 60 % des femmes se sont déjà masturbées sous la douche ou dans la baignoire ; 41 % se souviennent que la première fois, c’était avant d’avoir 18 ans. Et 29 % des femmes dans le monde se masturbent au moins toutes les deux semaines sous la douche… Il manquait donc un produit sur le marché : un pommeau de douche capable d’exercer grâce aux jets des pressions irrésistibles pour les vulves et engendrer des vagues de plaisir.

L’idée a germé il y a trois ans, Womanizer s’associant à hansgrohe, spécialiste haut de gamme de l’eau et du bien-être holistique dans la salle de bains. 9 projets de recherche, 100 échantillons testés, 4000 réponses à des questionnaires plus tard, voici le Womanizer Wave. Le produit est depuis la semaine dernière dans les rayons de certains loveshops. Dans les trois très grands magasins de Babylon Loveshop, au succès avéré en Wallonie, on a pu constater que l’arrivée de cette pomme de douche originale en même temps que les températures en hausse qui ont réchauffé les libidos était extrêmement bien accueillie. Surtout que "certaines femmes sont plus sensibles au froid qu'au chaud en ce qui concerne leur plaisir, c'est donc une très bonne chose pour elles", nous rappelle Julie de chez Lovely Secret.

Plaisir et… simple douche !

Un pommeau de douche orgasmique Womanizer x hansgrohe ©DR

Il faut dire que Womanizer Wave vend du rêve. Par rapport à une pomme de douche normale, la stimulation de Waves est 94 % plus agréable, 88 % plus excitante et 86 % plus adaptée à la masturbation !

Deux jets permettent la stimulation de la zone clitoridienne (PleasureJet aux stimulations constantes et rythmées et PleasureWhirl aux mouvements stimulants et surprenants) et le troisième PowderRain offre une “simple” expérience de douche, “douce et apaisante”. On règle l’intensité et le choix du jet d’une main. Dernier point important : en chrome, noir ou blanc, cette pomme de douche a un design de… pomme de douche ! Son prix : 129€. Du plaisir mais aussi des économies : la technologie EcoSmart du Womanizer Wave permet une réduction de 60 % de la consommation d'eau par rapport aux autres pommes de douche traditionnelles, auxquelles il ressemble trait pour trait, en chrome, noir ou blanc.

A découvrir sur womanizer.com et dans les boutiques Babylon Love Shops