Jiawei Fu: L'artiste qui aimait "croquer" les chats

J’ai toujours été fascinée par la pop-culture américaine ! Je voulais plus que tout étudier l’art dans ce pays. On ne naît pas artiste vous savez. On le devient à la suite d’un long apprentissage. Mes parents auraient préféré que je devienne médecin ou avocat et que je reste en Chine. Mais ils ont senti que rien ni personne ne pourrait me retenir. Ils m’ont donc laissé voler de mes propres ailes. Quand je suis arrivée en Amérique, mon niveau d’anglais était limité – pour ainsi dire nul - et j’étais seule. J’ai compris très jeune que la peinture était une autre manière de communiquer. Vous n’avez pas besoin de parler en effet pour établir une conversation. Vous pouvez également le faire avec des gestes, une expression faciale ou même dans un grand éclat de rire !

Jiawei fu, une artiste chinoise posant devant l'une de ses oeuvres ©Jiawei fu

Dites-nous en plus sur votre processus artistique et sur la façon dont vous réussissez à coucher sur une toile vos idées ?

Ma créativité repose essentiellement sur l’observation permanente de l’environnement et de ce qui m’entoure. Je suis inspirée par des choses simples que je vois. Chaque fois que j'entends quelque chose ou que je vois quelque chose qui m'intrigue, je le dessine sur mon téléphone ou mon ordinateur portable. Pour un sujet spécifique, je vais toujours essayer de comprendre ce qu’il y a derrière. Peindre, c’est saisir un moment donné et le figé pour l’éternité. Mon but, c’est aussi de raconter une histoire. Et pour raconter une histoire, il faut collecter un maximum d’informations. Ce qui rend une toile grandiose, ce n’est pas sa taille, non, ce sont les petits détails que vous avez réussi à réunir dans la composition de votre œuvre ! Je peins donc des choses qui me touchent, qui éveillent en moi à un moment une émotion quelle qu'elle soit et dont j’ai envie de parler à travers une peinture. « Etre inspiré » c’est déjà « être ému ». Chaque matin, au réveil, je note les rêves dont je me souviens.

Etre artiste peintre, c'est emprunter les chemins de la liberté

Jiawei fu ©P.Na

Comment savez-vous qu’une toile est terminée car après tout une/un artiste peut toujours y ajouter ce qui lui passe par la tête ?

Tout le monde me pose cette question. Je sais qu’une toile est finie quand je sais que j’ai atteint l’équilibre et l’harmonie. Tout est une question de ressenti. Je peins sans relâche, dans un même élan jusqu’à ce que je sente que mon énergie se relâche. Peindre pour moi a toujours été une expérience cathartique. Être artiste peintre, du moins pour ma part, c’est emprunter les chemins d’une liberté sans frontières ni limitation ! Si certaines personnes évacuent leurs émotions par des activités sportives ou pourquoi pas en faisant du shopping, moi je les évacue sur la toile.

Parmi les toiles que les gens apprécient le plus chez vous, on trouve des chats. Quand avez découvert que ces animaux vous/nous procuraient un bien fou ?

Le Covid a été une période très difficile pour la plupart d'entre nous ! Avant la pandémie, j'ai découvert que les gens vivaient leur vie dans la précipitation. Ils ne se posaient jamais ! Ils étaient en mouvement perpétuel. Ils cherchaient surtout toujours à être performants ! Je sais de quoi je parle, j’étais un peu comme eux ! Puis le confinement nous a contraint à réduire nos activités et à revoir notre façon de gérer notre temps. Il y a eu un grand vide qui s’est installé dans nos vies. Un sentiment d’inutilité nous a alors assailli. Jusqu’à ce regarde mes chats en train de ronronner à côté d’un radiateur ! Je me suis dit alors que c’est eux qui avaient raison. J’ai pris mes pinceaux, mes gouaches et mes toiles et j’ai commencé à les peindre. D’autres artistes avant moi ont vu à travers ces félins une source d’inspiration. Ces animaux fascinants, qui sont à la fois mystérieux et indépendants, ont été représentés maintes fois dans des œuvres d’art de différentes époques et de différents styles. Le chat a toujours eu une place prépondérante qu'il soit la pièce centrale de l'œuvre, ou qu'il soit simplement un élément faisant partie de l'arrière-plan. Sans doute parce que comme le pensait Ernest Hemingway : « Le Chat est d’une honnêteté absolue : les êtres humains cachent, pour une raison ou une autre, leurs sentiments. Les chats non. »

Mais qu’est-ce qui vous fascine tant chez les chats ?

Déjà ils sont faciles à peindre ! Un chat dort en moyenne 12 à 16 heures par jour ! Facétieux, joueur ou dormeur, son regard dégage une émotion vive et incomparable. Ensuite, il nous apaise. Plusieurs études récentes démontrent que les gens qui vivent avec un chat jouissent d’une meilleure santé psychologique que ceux qui vivent sans. S’il est champion incontestable pour nous débarrasser de nos énergies négatives, c’est aussi parce qu’il sait qu’un humain serein est plus attentif et répond mieux à ses besoins. Son ultra-sensibilité n’est pas une légende. Le chat est capable de repérer notre détresse instinctivement, grâce aux phéromones que nous émettons ! Caresser un chat diminue donc l’anxiété, la tension artérielle. Cela a été prouvé. Le chat possède vraiment des vertus antidépressives car il nous met de bonne humeur.

Le chat est devenu une mascotte populaire en Chine

Le chat a pourtant été longtemps un met de choix dans la culture chinoise. Drôle de manière de le remercier !

C’est moins d’actualité ! (rires). Il y a deux ans, une loi a sorti les chiens et les chats de la liste des animaux…consommables. Donc officiellement aujourd'hui manger du chat est interdit en Chine. Mais comme il perdurait des élevages de chats destinés à la consommation, une autre loi a été votée après celle qui concernait les animaux sauvages. Les gouvernants chinois ont senti, en effet une opposition grandissante et à l’échelle mondiale face à consommation de ces animaux. Bref, le pouvoir a clairement mis en place une politique visant à assainir la manière dont s’alimente la population. Cela n’a pas été évident car manger du chat est véritablement ancrée dans des traditions ancestrales. Heureusement la société évolue, de plus en plus de chinois militent pour la défense des animaux et leur non-consommation.

Jiawei fu ©Jiawei fu

J’ai même cru comprendre que la Chine possédait aujourd’hui le plus grand nombre d’animaux de compagnie au monde. Les chats occuperaient même la place de numéro un dans le cœur de vos compatriotes !

Cela ne sait pas fait en un jour ! Les membres dirigeants du Parti communiste chinois ont longtemps considéré qu’élever un animal était un hobby élitiste et bourgeois. A leurs yeux, les maîtres étaient des êtres décadents adhérant, par ce biais, aux valeurs occidentales. Il faut savoir que pendant la Révolution culturelle, à la fin des années 60, les Gardes rouges du président Mao Zedong ont exterminé les animaux de compagnie des cadres du parti et autres intellectuels accusés de dérives bourgeoises ! L’ironie, c’est qu’aujourd’hui en Chine, vous avez des familles qui sont prêtes à débourser des centaines d’euros la séance photo d'une heure, pour que leurs boules de poils soient prises en photo avec toute la famille !

Justement quel est la symbolique du chat dans la culture chinoise ?

Il symbolise la chance et prospérité. Les chats de porcelaine chinois, souvent appelés « Maneki Neko », sont utilisés comme décorations dans les restos et les boutiques pour attirer la clientèle. Le chat porte-bonheur est similaire à un protecteur comme les fu dogs, qui sont des créatures mythiques souvent utilisées pour garder les entrées des maisons, des temples et des entreprises. Vous avez également le chat Feng Shui, également connu sous le nom de chat de la fortune. C’est une mascotte populaire qui est censée apporter de la joie, de l'optimisme et une bonne santé. Bref, le chat a assurément de l'avenir !