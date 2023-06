Des rooftops pour tous les goûts

Ces vues imprenables, on les retrouve quasiment dans toutes les grandes villes belges, avec une concentration plus marquée à Anvers et Bruxelles. À Bruxelles, justement, il y en a un peu pour tous les goûts, de nombreuses adresses ayant ouvert ces dernières années, notamment sur le toit de plusieurs hôtels. S’il est impossible de citer tous ces bars à cocktails haut perchés, proposant souvent de la restauration et pour certains ouverts uniquement le soir, en voilà une sélection un peu subjective.

La "place to be", le "Perché"

Situé au-dessus du Jam Hôtel, chaussée de Charleroi, ce rooftop étroit en bois est très apprécié, notamment par une clientèle assez jeune, pour sa vue mais aussi sa piscine tout en longueur qui donne une ambiance différente des autres terrasses perchées. Mais également parce que l’endroit compte parmi les rooftops précurseurs de la capitale.

La vue la plus verte, au "Soko Rooftop"

Idéalement placée en haut d’un bâtiment - sur lequel grimpent des escargots géants - installé à l’entrée est de Bruxelles, aux quatre bras de Tervueren, la terrasse est bien cachée au 11e étage. Mais elle offre une vue incroyable sur la Forêt de Soignes voisine et un coucher de soleil souvent spectaculaire. Au printemps et en été, le coup d’œil sur ce véritable océan de verdure qu’est la forêt est sans nul autre pareil.

Le plus confidentiel, le "Secret Rooftop Warwick"

Niché au-dessus de l’hôtel 4 étoiles Warwick, rue Duquesnoy, cet élégant rooftop n’est pas nécessairement le plus connu de la clientèle bruxelloise. Dommage, parce qu’en y sirotant des bulles ou l’un ou l’autre cocktail dans une ambiance lounge, on y profite d’une très jolie vue sur la Grand-Place et le centre historique de la capitale.

Le plus appétissant, "Albert"

Au 5e étage de la Bibliothèque Royale de Belgique, on promet "une expérience gastronomique panoramique". Au menu des produits de saison et de qualité dans des assiettes comme des petits chefs-d'œuvre. Un rooftop de jour, pour des petits-déjeuners, un lunch et surtout le brunch du week-end pour lequel il faut réserver. Le Mont des Arts offre une vue dont on ne peut se lasser… Et le mobilier jaune citron convoque le soleil, même quand il n'y en a pas !

Le plus récent, le "Tope"

Ouvert fin mai 2023, il est le plus jeune des rooftops bruxellois. Son resto-bar d’inspiration sud-américaine a trouvé place, à 76 mètres de hauteur, au sommet du nouvel Hôtel Hoxton, installé dans la Tour Victoria. Un bâtiment qui n’est autre que l’ancienne Tour IBM dont la transformation vient de s’achever, et qui était un des immeubles les plus emblématiques du Quartier Nord, la Tour Victoria ayant justement pour ambition de revitaliser ce coin de Bruxelles qui souffre parfois un peu de mauvaise réputation.

Le plus attendu, à la "Blue Tower"

La Région bruxelloise a délivré, récemment, un permis d’urbanisme pour la rénovation de l’iconique Blue Tower bordant l’avenue Louise. Un bar rooftop, avec une terrasse offrant une vue panoramique sur Bruxelles, sera en principe aménagé à son sommet. Haute de ses 88 mètres (25 étages), la Blue Tower domine depuis près de 50 ans tout le quartier des étangs d’Ixelles et de l’abbaye du Bois de La Cambre, sur lesquels la vue s’annonce imprenable.

Mais aussi…

Signalons aussi le très avant-gardiste Beursschouwburg, dans le quartier Dansaert, au-dessus du centre culturel du même nom. Le Rooftop by the 1040 du Sofitel Brussels Europe, place Jourdan, pour bien manger ; le Eight Rooftop au 8e étage de l'hôtel Bedford pour un verre sur canapé et ambiance hippie chic ; le très attendu Rooftop 58 au sommet du tout nouveau complexe administratif de Bruxelles, Brucity, pour le restaurant drivé par Les Filles. À partir de juin pour les fonctionnaires et à la rentrée, pour tout le monde.