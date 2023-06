Quatre activités pour se rafraîchir en famille quand il fait chaud

Les Lacs de l’eau d’heure, un classique qui ne déçoit jamais

Stand up paddle, jet ski, kayak, plongée, ski nautique… À cheval sur les provinces de Hainaut et de Namur, les Lacs de l’Eau d’Heure proposent une multitude d'activités. Ce centre de divertissement dispose également de toute une série de logements en bordure du Lac. L’occasion de passer un week-end entier au plus près de l’eau et de s’offrir en prime une petite baignade quand cela nous chante !

Le stand up paddle est une embarcation pas comme les autres. ©MT Pays des Lacs

L’Aquapark (Saint-Ghislain) et son parcours d’obstacles

Ici, nous grimperons, sauterons et nagerons autour d’obstacles flottants et géants. Au total, dix obstacles XXL nous attendent dans l’Aquapark et pour les rejoindre, nous devrons y aller à la nage ! Cette activité est idéale pour les familles puisque nous pourrons nous challenger ensemble en tentant de battre le chronomètre de chacun. De plus, certains “trampolines aquatiques” ne s’activent que par deux. Aussi, nous devrons apprendre à nous serrer les coudes ! Bien entendu, tout cela se fera sous les yeux attentifs de maîtres-nageurs.

Des obstacles plus grands que nature pour les petits et les grands. ©Dock 79

Du Flyboard au domaine De Vossemeren (Lommel)

Nous avons certainement déjà dû entendre parler de ce nouveau sport nautique. Cette invention française est un “jetpack hydroélectrique”. Avec deux jets d’eau puissants, nous pourrons voler très haut (jusqu’à vingt mètres) mais également plonger dans l’eau. Le Flyboard est attaché à nos pieds avec des fixations spéciales pour nous permettre de réaliser toutes sortes de mouvements en déplaçant le poids de notre corps. Bien évidemment, cette activité est destinée aux plus grands et plusieurs séances seront nécessaires pour que nous puissions prendre nos aises. Garantie : une bonne dose de rires.

Sensations fortes garanties. ©Copyright (c) 2013 Robert Hoetink/Shutterstock. No use without permission.

Du kitesurf à la côte (Knokke)

Ce sport de glisse consiste à se déplacer sur une planche dans l’eau tout en étant tracté par un cerf-volant spécialement adapté. Il est conseillé d’attendre que les enfants aient entre dix et douze ans pour commencer à pratiquer le kitesurf puisqu’ils seront régulièrement amenés à tomber dans l’eau et devront donc être capables de nager. L’idéal est de nous essayer à cette pratique ensemble en tentant de tenir en équilibre tous les deux sur la planche. Parents et enfants ne pourront que se rapprocher !

Le kitsurf se pratique dès l'âge de dix ans. ©Copyright (c) 2017 A_Lesik/Shutterstock. No use without permission.

On n’oublie pas de se protéger !

Qui dit soleil, dit protection solaire, d’autant plus lorsque nous sommes dans l’eau. De fait, l’eau crée une sensation de fraîcheur trompeuse puisqu’elle réfléchit entre 10 % et 30 % du rayonnement UV directement sur nous. De plus, les gouttelettes qui restent sur la peau créent un effet de loupe et augmentent encore plus les risques de coup de soleil. Rappelons qu’à long terme, l’exposition prolongée sans protection peut faire vieillir la peau prématurément et favoriser les risques de cancer. Bref, s’il y a bien un moment où il ne faut pas lésiner sur la crème solaire, c’est le jour de la sortie plage. On n’oublie pas d’opter pour une protection waterproof, cela va de soi, et pour le bien-être de toute la famille on en applique une nouvelle couche toutes les deux heures.