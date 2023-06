Après une période de fermeture de quelques années, la reprise de la concession et d'importants travaux de rénovation (il n'y en avait plus eu depuis les années 70), c'est aujourd'hui une élégante brasserie-restaurant. Les nouveaux gérants sont les seuls à avoir effectué une remise de prix dans le cadre de l'appel d'offres lancés par la Ville de Namur. "Une cinquantaine de candidats s'y sont intéressés mais il fallait y réaliser 750 000 € de travaux. Nous avons investi 2,3 millions € dans la rénovation. Grâce à tout ça, on a pu négocier et obtenir une concession de 36 ans, renouvelable", explique François Delpire-Crets.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un rooftop au sens propre du terme, le Panorama offre néanmoins une vue imprenable et époustouflante à 180° sur la Meuse, depuis les hauteurs de la Citadelle de Namur. C'est d'ailleurs en partie cela qui a motivé les deux Namurois à investir dans le Panorama. "C'est un site d'exception, le plus beau spot de Wallonie avec les 7 Meuses (NdlR : point de vue à Profondeville). Avec, en plus, la construction du téléphérique, on croyait beaucoup dans ce projet."

Implanté sur l'Esplanade de la Citadelle, l'établissement attire évidemment touristes et familles. Mais l'endroit est aussi prisé des sportifs qui désirent y faire une halte et des Namurois qui ont toujours connu l'enseigne. La carte est signée par le chef Yves Matagne. "Nous proposons une cuisine de partage, qui n'existe pas trop partout. Désormais, sur la terrasse, on propose également des croque-monsieur, des hot-dogs, etc."

400 clients en terrasse

La fréquentation du Panorama implique une gestion différente de celle d'un restaurant classique. L'établissement peut accueillir 100 personnes en intérieur et jusqu'à 400 clients en terrasse, son atout numéro 1. "Nous pouvons faire jusqu'à 1 000 couverts par jour par beau temps. Dès qu'il fait beau, le chiffre d'affaires fait plus que doubler par rapport à l'hiver. Durant cinq mois, on est hors norme. On recherche d'ailleurs du personnel. De par le côté saisonnier, la gestion est donc différente de celle de la Brasserie François, plus linéaire et où on sait ce qu'on fera demain."

Avec sa vue imprenable sur la Meuse, le Panorama jouit d'une belle notoriété sur les réseaux sociaux. "C'est vrai qu'on est très "instagrammable, qu'on est connu de tous les Namurois, mais on doit continuer à valoriser l'établissement et à le vendre à l'étranger. Pour Namur, c'est vraiment un plus. On rivalise avec des villes comme Anvers et Bruxelles."