Yust, le rooftop tendance de Liège

Des événements

Le rooftop de 300 m² peut accueillir jusqu'à 150 personnes debout, et 90 places assises. La moyenne d'âge y est très jeune, entre 20 et 30 ans. "Il s'agit principalement de Liégeois. On a aussi des clients qui viennent en famille ou plus internationaux qui séjournent dans notre hôtel de 40 chambres", ou des voyageurs en sac à dos qui dorment dans un des dix dortoirs. La terrasse en contrebas est réservée aux clients "long stay", ceux logeant entre un mois et un an dans un des 50 appartements, "entièrement meublés et équipés". Le rooftop attire aussi des travailleurs "qui viennent entre collègues boire un verre après leur journée de travail".

Ouvert depuis le 16 mai 2022, le rooftop de Yust et son bâtiment sont implantés au cœur du nouvel écoquartier Paradis Express développé par Matexi dans le quartier des Guillemins, en pleine mutation, au pied de la tour des Finances. Ce nouveau quartier mixte (logements, bureaux et commerces) relie la gare au parc de la Boverie en passant par la passerelle Belle Liégeoise qui enjambe la Meuse.

Des événements y sont aussi organisés. "On essaie de faire une grosse soirée DJ par mois", note la general manager. Une soirée pré-Ardentes est prévue le 5 juillet. "On organise aussi des séances de cinéma en plein air, des cours de yoga, des séances Yoga/DJ, des marchés locaux…". L’atout de Yust ? "Je pense qu’on a la plus belle vue de Liège, en particulier lors du coucher du soleil. On a de la hauteur et on est coupé du reste de la ville de sorte qu’on oublie qu’on y est".

Le rooftop est ouvert du mercredi au dimanche, de 17 heures à 23 heures, et le samedi et dimanche à partir de 14 heures.