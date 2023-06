C’est l’empereur Charles VI d’Autriche qui créa le Liechtenstein en unissant les comtés de Schellenberg et de Vaduz en 1719. Ce n’est toutefois que sous le règne du prince Aloïs II de 1836 à 1858 qu’un prince régnant s’installe en principauté.

Le prince héritier Aloïs est né le 11 juin 1968 à Zurich. Son père, le prince Hans Adam, alors héritier du trône, a épousé en juillet 1967 une lointaine cousine, la comtesse Marie Aglaé Kinsky von Wchinitz und Tettau. Le prince avait dû patienter pour l’épouser. Il n’avait que 22 ans (Marie Aglaé avait cinq ans de plus), mais ses parents, le prince Franz Josef et la princesse Georgina avaient exigé qu’il termine ses études. De cette heureuse union sont nés : Aloïs (1968), Maximilian (1969), Constantin (1972) et Tatiana (1973).

En 1989, la famille princière vit deux deuils consécutifs : la princesse Georgina s’éteint en octobre 1989 des suites d’une courte maladie. Son époux, le prince régnant Franz Josef, succombe de chagrin le 13 novembre. Aloïs devient alors prince héritier, il a 21 ans.

En juillet 1993, il épouse en la cathédrale Saint-Florin à Vaduz la duchesse Sophie en Bavière, issue de la Maison royale de Bavière. C’est le seul prince de sa génération à avoir contracté une union avec une personne issue de la royauté. Le couple vit dans un premier temps à Londres avant de s’installer à Vaduz. Ils ont eu quatre enfants : Joseph Wenzel (1995), Marie Caroline (1996), Georg (1999) et Nikolaus (2000).

En 2003, de vives tensions règnent au Liechtenstein. Le prince Hans Adam soumet une révision de la Constitution au référendum populaire. Il annonce que s’il n’est pas suivi quant au résultat, il quittera le trône et abdiquera en faveur de son fils. Le référendum lui est favorable et lui permet d’accroître ses pouvoirs.

Le prince de Liechtenstein peut ainsi nommer un nouveau gouvernement même si celui en fonction a toujours la confiance du Parlement, il peut s’opposer aux projets de lois et aux référendums, il peut proposer des lois et jouit d’une immunité totale sans contrôle du Parlement.

Le 15 août (jour de la Fête nationale) 2004, le prince Hans Adam transmet la direction des affaires courantes au prince héritier Aloïs. Depuis 20 ans, c’est le prince qui représente la plupart du temps la Principauté à l’étranger et lors des grands événements. Il était d’ailleurs présent au mariage du prince héritier de Jordanie à Amman le 1 juin dernier.

Aloïs de Liechtenstein connaît bien le roi Philippe qu’il côtoie aussi lors de la réunion annuelle des chefs d’État des pays germanophones (Belgique, Autriche, Suisse, Allemagne, Liechtenstein et Luxembourg). Ils sont aussi parents car la princesse Margaretha de Luxembourg, cousine du roi des Belges, est mariée au prince Nicolas de Liechtenstein, oncle du prince Aloïs. Celui-ci fut durant de longues années ambassadeur de la Principauté auprès de l’Union européenne.

Cet anniversaire s’est déroulé dans l’intimité familiale à l’image de simplicité du prince et des siens que l’on peut aborder en toute décontraction lors de la Fête nationale où après les discours, le prince tombe la veste et boit une bière avec ses concitoyens.