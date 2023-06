Chelsy Davy : le premier amour du prince Harry à nouveau sur le devant de la scène médiatique

Née en 1985 au Zimbabwe où son père est l’un des plus grands propriétaires terriens et organisateur de safaris de luxe, elle a grandi et suivi ensuite sa scolarité en Afrique du Sud.

Le prince Harry parle avec beaucoup d’affection de Chelsy dans ses mémoires. Il décrit une jeune femme sans arrière-pensée, très naturelle, animée d’une grande joie de vivre, toujours partante pour faire la fête, avec qui il partageait l’amour de l’Afrique. Mais derrière cette façade de boute-en-train, se cache une jeune femme cultivée et diplômée. Tout d’abord en économie de l’université du Cap puis en droit de l’université de Leeds.

Le prince Harry reproche aux médias britanniques d’avoir mis une pression sans précédent sur Chelsy, ce qui aurait conduit la jeune femme à renoncer à un avenir commun, ce qui avait en son temps bouleversé le prince Harry.

Les faits sont probablement à nuancer. Le prince Harry et Chelsy Davy ont été en couple de 2004 à 2007, date à laquelle Chelsy mit un terme à leur relation. Ils ressortent ensemble en 2009 avant de rompre définitivement un an plus tard.

Dans ses mémoires, le prince explique que la relation était en dents de scie en raison de son engagement militaire et des longues périodes en mission. Chelsy était parfaitement intégrée à la famille du prince Harry. Le roi Charles III l’appréciait beaucoup, tout comme la famille Spencer, mais aussi le prince William. Chelsy a aussi côtoyé Kate Middleton. Toutes les deux assistant à des rencontres de polo où jouaient les princes William et Harry.

Lors du grand concert en hommage à la princesse Diana organisé en 2007 à Wembley par ses fils pour commémorer les 10 ans de son décès, Chelsy est assise au premier rang à côté du prince Harry. À cette époque, le prince William et Kate sont en mode pause. Le prince a en effet pris cette décision au printemps, ne se sentant pas prêt pour un engagement sérieux. Ils se rabibochèrent en août de la même année aux Seychelles. Kate assiste donc au concert, mais loin de la loge princière.

Malgré sa rupture avec le prince Harry, Chelsy Davy fait bien partie des invités au mariage du prince William et de Catherine Middleton en avril 2011. Chelsy et Harry vont rester en excellents termes. Chelsy est aussi une grande amie de la princesse Eugenie d’York, cousine du prince. Il n’est donc pas étonnant de la revoir en 2018 à Windsor lors du mariage du prince Harry et de Meghan en mai puis en octobre à celui de la princesse Eugenie d’York et de Jack Brooksbank.

Du côté professionnel, Chelsy Davy travaille au sein d’un prestigieux cabinet d’avocats à Londres Allen&Overy de 2011 à 2014. Elle reprend ensuite des études en gemmologie en Californie. Elle fonde dans la foulée sa marque de bijoux “Aya” en 2016. Depuis 2020, elle a aussi développé une société organisant des voyages de luxe.

Après une relation avec le producteur James Marshall terminée en 2018, Chelsy Davy rencontre un riche entrepreneur immobilier Sam Cutmore-Scott qu’elle épouse en 2022 et avec qui elle a un fils prénommé Leo.

Chelsy et sa famille vivent dans l’élégant quartier londonien de Chiswick où elle menait depuis lors une vie désormais relativement tranquille. Ce procès l’a remise à nouveau sous le feu des projecteurs.