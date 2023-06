Déambulations carolos

Depuis quelques années, cependant, la ville a entamé sa mue même s'il reste encore beaucoup de boulot. Cela commence par la gare - ne dites plus Charleroi-Sud mais Charleroi-Central - et ses abords, largement transformés.

En misant pour une bonne part sur les arts en général, la capitale du Pays Noir est remise au centre de la carte. Avec le BPS22, centre d'art contemporain du Hainaut, et la réouverture du musée des Beaux-Arts présentant quelques oeuvres majeures de l'art belge des XIXe et XXe siècles, les visiteurs ont déjà de bonnes raisons de revenir.

Mais la belle saison les incitera plutôt à flâner dans la ville. Et ça tombe bien, puisqu'à Charleroi, depuis plusieurs années, l'art s'est invité dans la cité, au travers de fresques monumentales de street art. Des centaines de graffeurs et peintres ont ainsi investi des lieux inattendus pour leur rendre vie au travers de diverses formes artistiques: fresques murales, sculpture et mobilier urbains, cabines électriques customisées, mur d'expression libre...

La maison du tourisme du pays de Charleroi propose ainsi un parcours au départ de la gare de Charleroi-Centralvous fera passer de la ville basse à la ville haute avec 19 stations différentes.

Un autre parcours, à réaliser en métro, à pied et/ou à vélo au départ du square des Martyrs, vous emmènera de Charleroi à Marchienne en vous plaçant dans les pas du peintre Pierre Paulus. En empruntant les chemins de halage le long de la Sambre, vous apprécierez sans doute la poésie qui se dégage des impressionnants et fumants bâtiments industriels au même titre que ce chantre du Pays Noir ne l'avait rendue au travers de sa palette voici un siècle.

Le street art est omniprésent et plusieurs parcours y sont consacrés. ©Leslie Artamonow - MT Pays de Charleroi

Les amateurs d'architecture ne seront pas déçus en déambulant dans la ville. Style de l'Entre-deux-guerres, l'Art déco y a laissé son empreinte et plusieurs architectes de renom furent appelés à embellir la ville, grâce au béton armé qui autorisait de nouvelles formes de constructions modernistes, et ce à moindre coût. Ici aussi, la maison du tourisme a réalisé un parcours qui permettra aux visiteurs de découvrir, ou redécouvrir, des immeubles signés Léon Coton, Maurice Hosdain ou encore Marcel Leborgne, Joseph André et Marcel Depelsenaire.

Et comme toute découverte qui se respecte, tout doit se terminer par un banquet. Dans ce cas-ci, le BaD Festival devrait vous ravir si vous êtes de passage à Charleroi avant le 16 juillet. Ce gigantesque food court installé rue Chausteur allie gastronomie, fête, art et culture. Concerts et spectacles, grâce à la collaboration du Théâtre de l'Ancre, animent les 2500 m² de cet immense espace. Pour cette troisième édition, Nés Poumon Noir est une déclaration d’amour amer du rappeur Mochélan à la ville industrielle longtemps en décrépitude où il a grandit, et désignée alors la "ville la plus moche du monde" par un sondage néerlandais.

Jusqu'au 16 juillet, la 3e édition du BaD Festival mêle gourmandise, fête, art et culture. ©BAD Festival

Désormais, si elle n'est pas devenue la plus belle, Charleroi mise en tout cas sur ses atouts, et elle en a de très nombreux. Allez! Bisous m'chou.