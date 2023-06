Mathilde de Belgique et Maxima des Pays-Bas : les retrouvailles de deux amies

Les souverains néerlandais seront reçus place des Palais puis se rendront à l’hôtel de ville de Bruxelles. Un bain de foule est normalement prévu sur la Grand-Place. Le soir, un banquet d’État sera donné au château de Laeken. Les diadèmes seront de sortie. L’écrin de la famille royale néerlandaise est l’un des plus importants d’Europe avec l’Angleterre et la Suède.

Le 21 juin, les deux couples royaux assisteront à Bruxelles au forum belgo-néerlandais sur les technologies climatiques. Philippe de Belgique et Willem-Alexander des Pays-Bas se rendront ensuite à l’Aerospacelab à Ottignies-Louvain-la-Neuve tandis que la reine Mathilde fera visiter à la reine Maxima la Chapelle musicale reine Élisabeth à Waterloo. Tous se retrouveront pour déjeuner au château de Seneffe. La journée se poursuivra à Charleroi avec la visite de start-up en biopharmaceutique au Biopark. Une halte sera également faite à l’Institut Saint-André pour découvrir une fresque des dessinateurs néerlandais et belge Dido Drachman et Christian Durieux. Comme le veut le protocole d’une visite d’État, les souverains néerlandais recevront leurs hôtes en soirée à Flagey, à Ixelles.

Le 22 juin, début de journée à Louvain puis direction Anvers pour le Musée royal des Beaux-Arts, la Maison du Port avant de conclure par la frégate belge Louise Marie.

Si Philippe de Belgique (1960) et Willem-Alexander des Pays-Bas (1968) se connaissaient depuis toujours, c’est depuis l’arrivée de Mathilde et Maxima que les liens sont devenus plus proches.

En décembre 1999, Philippe de Belgique épouse Mathilde d’Udekem d’Acoz. Six mois plus tôt, Willem-Alexander des Pays-Bas a rencontré lors de la Feria de Séville Maxima Zorreguieta, une économiste originaire d’Argentine où son père a été secrétaire d’État sous le régime dictatorial de Videla. La polémique enfle rapidement aux Pays-Bas. Entre-temps, Maxima Zorreguieta a quitté New York où elle travaille pour la Deutsche Bank afin de se rapprocher de son amoureux.

Elle s’installe dans le quartier de la place Brugmann à Bruxelles et prend rapidement ses marques, s’intégrant à la vie de la capitale de l’Europe, apprenant le néerlandais et rejoignant Willem-Alexander pour le week-end.

C’est alors qu’elle franchit la porte de la boutique de la rue de Namur d’Édouard Vermeulen aux commandes de Natan. Le 30 mars 2001, les fiançailles sont annoncées. La prestation télévisée de Maxima fait l’unanimité. Elle s’exprime avec aisance en néerlandais et annonce que son père ne sera pas présent à son mariage. C’est le début d’une grande histoire d’amour entre la jeune femme et sa nouvelle patrie.

Octobre 2001, Mathilde de Belgique met au monde son premier enfant, la princesse Élisabeth. Parmi les premières personnes à se rendre à son chevet à l’hôpital Érasme… Maxima, la fiancée du prince Willem-Alexander.

Philippe et Mathilde de Belgique (la petite Élisabeth est aussi du voyage) sont présents le 2 février 2002 lors du mariage de Willem-Alexander et Maxima.

Les deux princesses vont se rapprocher au fil des ans, se croisant lors des grands événements, mais étant aussi impliquées au sein de programmes des Nations unies. Maxima des Pays-Bas est la représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la finance inclusive tandis que la reine Mathilde est défenseur des objectifs du développement durable.

La deuxième fille de Willem-Alexander et Maxima, la princesse Alexia, est la filleule de Mathilde de Belgique.

En 2013, à trois mois d’intervalle, Willem-Alexander et Philippe montent sur le trône. Les contacts entre les deux couples sont réguliers. Élisabeth de Belgique a été scolarisée à l’Atlantic College au pays de Galles où le roi des Pays-Bas l’avait précédée.

Fréquentant la maison Natan, il n’est pas rare de voir que les reines Maxima et Mathilde portent les mêmes tenues, ayant des goûts similaires. Ces derniers mois, les occasions se sont multipliées pour se croiser comme au couronnement du roi Charles III et au mariage du prince héritier de Jordanie. La reine Mathilde était cependant restée à Bruxelles en raison du concours international Reine Élisabeth de chant 2023. Mais la princesse héritière Élisabeth avait accompagné le roi Philippe. L’occasion pour elle de revoir une nouvelle fois la princesse héritière Amalia des Pays-Bas, tissant ainsi des liens à la génération suivante.