Vague de chaleur : Tondre, arroser, pailler ? Les conseils à appliquer au jardin pour prendre soin de votre pelouse (et les erreurs à éviter)

Face à cette situation, au coeur d'un mois de juin dont la première quizaine a été enregistrée comme la plus chaude de notre histoire, quels sont les bons gestes à poser au jardin ? Les bons conseils à appliquer, les erreurs à éviter.

Pelouse déjà jaunie ou roussie : arroser, tondre ?

Une solution miracle à l’horizon pour redonner un peu d’allant verdâtre à un gazon déjà roussi par les fortes chaleurs de cette quinzaine écoulée ? "Tout dépend des situations, aux cas par cas. En cas de pelouses déjà intensément brûlées, c'est mal embarqué nous confie Eric, de la pépinière de Watermael-Boitsfort. Pour une pelouse roussie, en pleine sécheresse, il est tard pour préparer le terrain, ce qui aurait dû être fait il y a deux semaines au moyen d’arrosages intensifs en soirée ou très tôt le matin. Aujourd’hui, la terre peut déjà être sèche en profondeur. Aucune pelouse complètement brûlée ne peut être récupérée par arrosage à ce stade. Que vous arrosiez cinq minutes ou une demi-heure un gazon jauni, cela ne changera rien, vous allez juste perdre du temps et gaspiller de l'eau."

Le mieux est souvent de ne (presque) rien faire et d’attendre la pluie. ©© Jacques Duchateau

Tout n’est toutefois pas noir : "une pelouse roussie n’est pas une pelouse morte ! Elle reprendra. Le bon conseil, c’est tout simplement d’attendre et de laisser la nature faire. C'est le retour des pluies qui fera, petit à petit, reverdir votre gazon. Par contre, il est important d'y aller mollo sur la tondeuse : "la météo actuelle impose de ne pas tondre court. Tondez le plus haut possible, afin de rendre l'évacuation de l'eau plus compliquée, ou ne tondez pas du tout… Si une tonte est vraiment nécessaire, avec ces fortes chaleurs, il peut-être judicieux de ne pas ramasser les déchets de tonte, afin d'utiliser l'herbe coupée comme un paillis végétal naturel."

Précisons qu’un gazon sain (régulièrement tondu, ce qui favorise l’enracinement en profondeur de la pelouse, donc sa capacité à aller chercher l’eau loin) en période estivale normale (entendez hors sécheresse), requiert très peu, voire pas d’arrosage du tout.

11h-17h : le créneau horaire à proscrire à tout prix pour l'arrosage

Pour les pelouses en état encore correct, il peut-être salvateur d'arroser, mais à bon escient ! "C'est à dire en évitant les surarrosages, mais aussi en arrosant à des moments précis. Le matin avant 8h, ou en soirée, après 21h. Le créneau entre 11 h et 17 h est fortement déconseillé : non seulement votre arrosage rimera avec gaspillage parce que 75% de l'eau s'évaporera avant d'attendre les racines plantaires, mais, en plus, si le soleil brille fortement, l'effet loupe créé par le rayonnement sur les gouttes des brins d'herbe pourra créer un phénomène accélérant la brûlure.

Arrosage "au goulot", plutôt qu'"en pluie"

Concernant les méthodes d'arrosage, le goutte-à-goutte est très indiqué. En revanche, contrairement à la croyance populaire, l'arrosage en pluie n'est pas la solution à privilégier. arrosez plutôt au "goulot", c’est-à-dire en enlevant la pomme de l’arrosoir ou le pistolet du tuyau d'arrosage. Avec cette méthode, l’eau s’infiltre plus facilement et profondément dans la terre ou le paillage. Visez davantage les racines de la plante et non ses feuilles qui, mouillées, peuvent brûler avec le soleil.

Massifs de fleurs et plantations : arrosez et paillez !

En revanche, pour ce qui est des massifs, il y a lieu d’agir et sans traîner. "Là, il est évidemment crucial d’arroser intensément, toujours en soirée ou le plus tôt possible le matin. Il est largement recommandé de pailler la surface également, histoire de freiner l’évaporation de l’eau. Qui est très rapide actuellement, tant la terre est chaude et sèche. Au contraire du gazon, qui reverdira une fois les pluees venues, pour les massifs, il y a un risque réel de pertes des plantations sans l’arrosage et l’attention adéquate."

Pour le paillis, on recouvrira selon les préférences d’écorces de pin ou de coco, de paille, de résidus de tonte, voire de films géotextiles ou de paillis minéraux.