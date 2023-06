Vélo électrique : Look et prix bas, c’est le pari du Honbike Uni 4

Honbike Uni4 ©Honbike Uni4

Ce vélo convient très bien aux utilisateurs mesurant entre 1,60 m et 1,80 m ; au-delà, il faudra se mettre en position plus sportive. Du côté technique, ce vélo est plutôt performant eu égard à son prix. Oui, avant de continuer, le Honbike Uni4 est vendu 1800 euros. Très abordable pour un vélo qui développe un couple de 45nm et décline trois modes d’assistance électrique. À noter aussi, la petite manette d’accélération au démarrage qui peut être utile dans certaines circonstances. Le fabricant annonce 100km, mais il s’agit sûrement d’un test dans des conditions optimales. Lors du test réalisé par la rédaction, il s’agissait de 60km à full assistance, mais c’est habituel chez les fabricants de “gonfler” un peu l’autonomie. Certains peuvent être déçus de voir que la batterie n’est pas amovible, mais cette dernière étant dans le tube principal du cadre (comme les Van Moof), il n’était pas évident d’imaginer de la retirer. Côté test, cela n’a pas posé de problème. Pour la recharge, la prise en bas de la poutre centrale est facile d’accès et surtout bien protégée et discrète. Autre élément technique appréciable sur un vélo à ce prix, c’est la courroie en carbone qui assure une fiabilité à l’entraînement des roues, sans oublier l’absence de bruit lors des déplacements qui est un vrai plus.

Alors, bonne ou mauvaise affaire, ce Honbike uni4 ? Il est clair que pour 1800 euros, il est difficile d’avoir un vélo plus complet et design. C’est un premier point qui à toute son importance. Pour l’aspect technique, là aussi le rapport qualité/prix est plus que correct. Donc, pour ceux qui ne souhaitent pas acheter un électrique à bas prix chez des grandes enseignes, le Honbike Uni4 est une belle alternative. C’est un VAE idéal pour les déplacements en ville et les petites distances. Reste à voir sur la durée, si l’engin garde sa solidité et si comme l’annonce la marque, les deux ans de service après-vente sont au rendez-vous. Si c’est le cas, alors on pourra considérer le Honbike Uni 4 comme un maître achat au look innovant !