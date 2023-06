Nos astuces pour occuper les enfants sur la route des vacances

Avec des enfants plus âgés on peut pousser plus loin et jouer au classique "Devine à qui je pense". Vous pouvez aussi créer un carnet de bord de voyage. Demandez à votre enfant de livrer ses impressions, ce qui l’étonne, l’amuse… Dessinez la première page et complétez le carnet au fil du séjour avec des tickets, des coquillages, une carte postale, une fleur… Cela fera de beaux souvenirs.

Les livres et les carnets de vacances sont aussi une bonne option. Lonely Planet a développé une série de guides destinés aux enfants. La collection Bonhomme de chemin est également une piste intéressante à suivre.

Pensez aussi à préparer un petit sac dans lequel vous glissez des jeux et surprises à découvrir tout au long du trajet. Des coloriages, des bonbons, un carnet de jeux… Autorisez-les à piocher dans le sac de temps à autre, quand ils commencent à s’impatienter.

Quel que soit l’âge et dans n’importe quel moyen de transport, ne grillez pas toutes vos cartes d’un coup. Répartissez les occupations sur toute la durée du trajet.

En voiture

Lors d’un trajet en voiture, les enfants sont souvent un peu livrés à eux-mêmes à l’arrière. Pour les occuper dans le calme, on peut jouer à "C herche et trouve ": ce peut être une voiture jaune, un arbre, un chien dans une voiture, des vélos, un objet qui commence par V… Désignez un élément et laissez vos enfants le trouver dans le décor.

Le jeu du copilote, lui, ne peut se jouer qu’avec des enfants qui savent lire. Proposez-leur de lire les panneaux de signalisation qu’ils peuvent comprendre comme les limitations de vitesse ou les directions. "Plus que 300 kilomètres, on y est presque !" Cela permet de les impliquer dans le voyage. Nous ne sommes plus à l’ère des cartes routières mais vous pouvez en utiliser une pour leur montrer le trajet avant de partir et les inviter à suivre l’itinéraire.

Il y a aussi la ligne du temps personnalisée du blog "Housing a Forest". Tendez une corde et proposez-leur de dessiner des moments du voyage que vous suspendrez.

Utilisez la radio : chacun choisit un mot ou une expression. On allume la radio et le premier qui entend son choix a gagné. L’avantage, c’est que ça peut durer longtemps… Vous pouvez aussi opter pour le blind test. Chacun fredonne un air connu et les autres doivent deviner. Celui qui gagne pousse à son tour la chansonnette et ainsi de suite. Une variante: "N’oubliez pas les paroles". Allumez la radio ou Spotify et coupez la chanson pour laisser le joueur continuer en solo.

Et puis quand vous séchez, il y a les classiques jeux de société et jeux de carte, les livres et les BD, voire les films et jeux vidéo (avec modération, bien sûr).

En train

L’avantage du train, c’est que vous ne devez pas être concentrés sur la route. Faites appel à leur créativité. Vous pouvez leur proposer de réaliser des bracelets brésiliens, des scoubidous, des origamis et autres bricolages simples.

Vous pouvez aussi créer un petit personnage qui court en laissant un petit débord qui permettra de le manipuler et de le placer contre la vitre. Votre enfant pourra ainsi profiter des paysages qui défilent lors du trajet. Quand un obstacle arrive, il faut faire sauter le personnage, le baisser et ainsi de suite. Vous pouvez aussi lui créer un animal de compagnie qui le suivra.

En avion

Quand on voyage en avion, il y a non seulement le trajet en lui-même mais aussi l’attente. On fait la file pour les contrôles des passeports, la file pour les contrôles de sécurité, la file pour monter dans l’avion. Il faut de la patience. Sachez que certains aéroports disposent de zones "kids friendly" avec des jeux adaptés aux différentes tranches d’âge. N’hésitez pas à leur montrer sur une carte l’endroit vers où vous vous envolez. Lors des vols long-courriers, autorisez l’usage de l’écran dans des limites raisonnables. C’est par exemple l’occasion de regarder le trajet et de suivre en temps réel votre position. Une fois en l’air, invitez-les à regarder les nuages et à chercher des formes.