Beatrice Borromeo : son documentaire sur Victor-Emmanuel de Savoie (cousin d’Albert II)

Avec sa société de production Astrea Film, elle va réaliser en partenariat avec son beau-frère Dimitri Rassam, époux de Charlotte Casiraghi un documentaire sur les origines de la famille Grimaldi. Mais le 4 juillet prochain, c’est sur la plateforme Netflix que l’on pourra découvrir une série en trois épisodes “Dans l’ombre du trône : Victor-Emmanuel de Savoie”. La bande-annonce en italien indique le titre “Il Principe”.

En co-production avec Francesco Melzi d’Eril, Beatrice Borromeo dévoilera deux longues années de travail sur le prince Victor-Emmanuel de Savoie, prince de Naples, fils du roi Umberto -dernier roi d’Italie- et de la reine Marie José d’Italie, née princesse de Belgique. Le prince né en 1937 à Naples, quitte le pays pour l’exil en 1946 suite à un référendum -très controversé- qui ne fut pas favorable au maintien de la monarchie. Le prince de Naples est le cousin du roi Albert II.

La famille royale s’installa au Portugal avant que le prince ne s’établisse avec sa mère à Genève. Frappé par la loi d’exil comme son père, il ne revit l’Italie qu’en 2002. Marié à une ancienne championne de ski nautique Marina Doria, il est le père du prince Emanuele Filiberto de Savoie, prince de Venise, marié avec l’actrice Clotilde Courau avec qui il a deux filles Vittoria et Luisa.

Dans la nuit du 18 août 1978 sur l’île de Carvallo en Corse, un touriste allemand Dirk Hamer qui se trouve sur un yacht, est touché par une balle qui aurait été tirée par le prince de Naples qui se trouve sur un yacht voisin. Le coup serait parti accidentellement suite à une manipulation de fusil par le prince, la balle aurait traversé la coque des bateaux. Transféré dans un hôpital de Marseille puis à Heidelberg en Allemagne, il succombe quatre mois plus tard. Le prince Victor-Emmanuel est incarcéré 54 jours et finalement blanchi. En 1991, il est rejugé devant la Cour d’Assises de Paris et obtient l’acquittement. Il est cependant condamné à six mois de prison avec sursis pour détention et port d’armes.

Ce documentaire donne la parole au prince, à son épouse la princesse Marina et à leur fils le très médiatique prince Emmanuele Filiberto qui a assisté aux funérailles de Silvio Berlusconi à Milan, ce dernier ayant permis le retour des princes sur le sol italien lorsqu’il était Président du Conseil. On retrouvera aussi des images d’archives lors des deux procès ainsi que l’intervention de la soeur de Dirk Hamer. Beatrice Borromeo avait en 2011 écrit la préface du livre de Birgit Hamer “Délit sans punition : la vraie histoire de Victor-Emmanuel de Savoie”.

Ce documentaire semble toutefois traiter de manière très objective les faits en donnant la parole aux deux parties. Le prince qui vit la plus grande partie de l’année en Suisse, déclare face caméra : “Pendant dix-sept ans, j’ai dû me défendre contre ceux qui voulaient la chute du taureau, comme dans une corrida. Mais n’oubliez pas que le taureau a des cornes”.

Les ennuis judiciaires du prince de Naples ne s’arrêtent pas là. En 2006, il est arrêté au lac de Côme et transféré à bord d’un véhicule de police, assis au milieu sur la banquette arrière pour un voyage de près de 10 heures avalant 1.000 kilomètres. Il est placé en détention pour “association de malfaiteurs visant à la corruption et à l’exploitation de la prostitution” au casino de Campione. L’année suivante, le parquet de Côme renoncera aux poursuites. Il sera acquitté en 2010.

“Il Principe” mettra aussi en exergue les relations de celui qui serait aujourd’hui roi d’Italie avec ses parents Umberto et Marie José qui l’ont toujours soutenu mais également ses années en Iran où il travailla. Il s’est d’ailleurs marié à Téhéran. Il était proche du shah et de l’impératrice Farah.

Il y a quelques jours, son fils le prince de Venise qui assure depuis ces dernières années la représentation de la Maison royale, a indiqué qu’il souhaitait transmettre le flambeau à sa fille la princesse Vittoria, âgée de 19 ans, actuellement étudiante en Angleterre, à la demande du prince de Naples qui estime qu’il s’agira là d’un geste d’ouverture et de modernité.