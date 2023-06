La visite se fait avec un audioguide. Mieux vaut réserver au préalable à la billetterie officielle du palais. Le prix est de 30 £ en prévente. En comparaison avec des visites d’autres palais royaux européens, l’organisation et l’accueil des visiteurs sont impeccablement réglés. Essayez de choisir un créneau horaire qui vous permettra avant ou après d’assister à la relève de la garde qui se déroule tous les jours en été à onze heures précises.

Buckingham a été acheté en 1761 par le roi George III à Sir Charles Sheffield, fils naturel du duc de Buckingham qui lui a donné son nom. En 1826, le roi George IV décida de confier des travaux d’agrandissement à John Nash faisant de Buckingham un palais. Le roi n’y vivait pas, préférant Clarence House. Le chantier fut un véritable gouffre financier.

Ce n’est qu’en 1837 que Buckingham devint réellement la résidence d’un souverain avec l’installation de la reine Victoria et de sa famille. Le palais était alors mal agencé, ne disposait pas d’une bonne ventilation, les cheminées fumaient…

Le prince consort Albert prit les choses en main. En 1847, il fut décidé de construire sous la houlette d’Edward Blore une nouvelle aile fermant ainsi la cour centrale. C’est l’aile où se trouve le balcon face au Mall. Le palais n’est pas considéré comme confortable pour y vivre. La reine Elizabeth II préférait ses résidences de Windsor, Sandringham et Balmoral. Buckingham fut bombardé à neuf reprises pendant la Seconde Guerre mondiale.

Buckingham en chiffres, cela donne 775 pièces dont 19 salons de réception, 52 pièces réservées aux membres de la famille royale, 78 salles de bain, 92 bureaux, 1514 portes et 760 fenêtres.

Le début de la visite commence par la Grande entrée et le Grand hall avec le grand escalier. C’est le chemin emprunté par les visiteurs du souverain. Au premier étage, vous arrivez tout d’abord dans le Salon vert où avant la pandémie étaient reçus les ambassadeurs. C’est la reine Adelaïde qui commanda en 1834 de la soie damassée verte pour recouvrir les murs. La soie fut filée en Irlande.

Deuxième pièce : la salle du trône (plus petite qu’imaginée). On y trouve deux trônes qu’Elizabeth et Philip n’ont utilisés qu’une seule fois en 1953. La salle du trône faisait office sous le règne de la reine Victoria de salle de bal avant que l’on en construise une. C’est dans ce cadre qu’ont été, par exemple, prises les photos officielles du mariage en 2011 du prince et de la princesse de Galles.

La salle de bal est la pièce la plus grande du palais. C’est là que sont donnés les banquets lors des visites de Chefs d’État. Une table en U pouvant accueillir 171 convives est dressée.