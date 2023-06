Carnet rose au Bhoutan

Surnommée la “Kate Middleton de l’Himalaya”, Jetsun Pema est née dans la capitale du royaume en 1990. Son père Dhondup Gyaltshen est le fils d’un gouverneur. Il travaillait comme pilote dans l’aviation civile.

Jetsun Pema a suivi des études à Thimphou puis en Inde avant d’intégrer le Regents College à Londres où elle a suivi des cours de psychologie, d’histoire de l’art et de relations internationales.

Depuis 2006, c’est le roi Jigme Khesar Wangchuck qui règne sur royaume de 38.000 km² dans les montagnes de l’Himalaya, sans accès à la mer. En mai 2011, le roi informe lors de l’ouverture de la session parlementaire la population de son futur mariage avec la jeune femme alors âgée de 21 ans. Il précise aussi qu’il n’aura qu’une seule épouse. La polygamie étant autorisée pour le souverain. Son propre père avait épousé quatre sœurs qui lui ont donné dix enfants.

Le roi ne tarit pas d’éloges à l’égard de sa fiancée dont il loue la sagesse et le grand cœur. Le mariage est célébré le 13 octobre 2011 à Punaka Dzong. Des milliers de personnes accourent aux noces traditionnelles. Le roi n’hésite pas à prendre la jeune femme par la main, du jamais vu jusqu’alors à la Cour. Jetsun Pema est alors la plus jeune reine du monde.

Le couple a eu deux fils : le prince Jigme Namgyel et le prince Jigme Ugyen nés respectivement en 2016 et 2020. La reine a accompagné son époux dans ses déplacements à l’étranger. Elle a aussi reçu au Bhoutan, William et Catherine alors duc et duchesse de Cambridge. Le courant était visiblement très bien passé entre les deux couples.

La reine Jetsun Pema est en charge de la Société royale de protection de la nature et présidente de la Croix-Rouge nationale.