Les Quatre-Bras est un lieu-dit de la périphérie de Bruxelles. Sa notoriété est liée au carrefour routier très important situé sur les communes de Tervuren et de Woluwe-Saint-Pierre, à l’intersection de l’ancienne chaussée Malines-Waterloo et de l’Avenue de Tervuren.

Le grand ring autoroutier R.0 autour de Bruxelles (lire Zéro et pas Ouest), qui était érigé en autoroute dans le projet initial ne l’est pas en intégralité car, en 1972, on modifia les plans initiaux suite à l’échec du bouclage par Uccle et Watermael-Boitsfort : la Route Nationale 227 à seulement deux bandes reliant Tervuren à Waterloo fut incorporée au ring avec des tunnels de seulement deux bandes dont celui sous les Quatre-Bras, commençant à Wezembeek-Oppem, faisant de cette paisible commune le lieu d’embouteillages le plus cité aux émissions de radio-guidage de Belgique.

Au Quatre-Bras se trouvait une auberge implantée devant l’arrêt du tram. Si la borne kilométrique 0 du Ring de Bruxelles se situe au niveau de l’échangeur de Haut-Ittre, la numérotation des sorties ne démarre qu’aux Quatre-Bras, numérotée 1.

Les Quatre-Bras… d’Auderghem

Entre 1831 et 1836 la Société Générale de Belgique (alors propriétaire de la forêt de Soignes) prend l’initiative de créer un carrefour entre la chaussée de Wavre et le chemin (dit route de Mont St-Jean ou route de la Banque) qui reliait Mont Saint-Jean (Waterloo) avec le chemin de Tervuren. Sans nom officiel, le carrefour est d’abord désigné comme les Quatre-bras d’Auderghem par la population.

Léonard Boon naquit le 23 octobre 1842 dans une famille d’agriculteurs de Notre-Dame-au-Bois. À partir de 1884, il tient un estaminet dans sa roulotte à l’enseigne “À l’ambulance-Estaminet” au lieu même du carrefour. Son activité exercée illégalement était couverte de la bienveillance du prince Baudouin, alors héritier du trône de Belgique, qu’il avait un jour secouru. C’est à cette époque que ce lieu commence à être appelé “Chez Léonard”.

Il épousa alors Catharina Debecker. Le couple s’installa dans une maison de la chaussée de Wavre pas loin du fameux carrefour où il exploita un nouvel établissement “La Laiterie des Trois fontaines-Chez Léonard” jusqu’à sa mort en 1912. En 1983, Lucien Outers, Bourgmestre d’Auderghem, nomma pour la première fois ce carrefour “Léonard” en souvenir de cette figure emblématique de sa commune, lors de l’inauguration du second tunnel vers Namur passant sous ce carrefour.

La Drève de Bonne Odeur

La Drève de Bonne Odeur est le plus ancien chemin de la commune de Watermael-Boitsfort, allant vers Hoeilaart en traversant la forêt de Soignes, référencé sur la carte géographique “de Ferraris” (1771) en tant que sentier menant par la forêt de Soignes de Jezus-Eik à la chapelle Willerieken, pour continuer jusqu’à Boitsfort.

En 1977, le tronçon pavé d`environ 350 mètres de long joignant la rue du Grand Veneur à la Drève de Bonne Odeur a été classé. Jusqu’à la construction d’un tunnel pour piétons sous le Ring, en 1996, des signaux lumineux réglaient la circulation à la Drève de Bonne Odeur avec l’anecdote que sur le trajet entre l’Espagne et le Danemark, par autoroute, le seul feu rouge rencontré était implanté à la Drève de Bonne Odeur sur le ring R.0 de Bruxelles.