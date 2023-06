Les objets ont une histoire: le monocle jadis emblème des lesbiennes !

Emblème des lesbiennes pendant un demi-siècle, le monocle était cependant plutôt associé aux hommes riches des classes sociales supérieures dès le XIXe siècle.

Pourtant, cet étonnant objet constitué d’un verre unique et qui est maintenu entre l’arcade sourcilière et le haut de la pommette, était déjà utilisé, dès 1790, par un célèbre antiquaire allemand, Philipp von Stosch. Curieux personnage ce von Stosch ! Né en Pologne (1691), décédé à Florence en Italie (1757), il était baron, diplomate, antiquaire, numismate, gemmologue (spécialiste des pierres précieuses). Il était un des plus importants collectionneurs d’antiquités du XVIIIe siècle et utilisait un monocle pour examiner attentivement les inscriptions et les signatures sur les différents objets qu’il devait estimer. Ce monocle professionnel attira l’attention de quelques dandys de l’époque qui lancèrent la mode autour d’eux. Dans le milieu des gentlemen, le monocle se mit à cohabiter avec la lorgnette. Et un étonnant monocle monté sur un petit manche en bois, appelé lancetier, vit le jour presque au même moment sous Louis XV.

Une quarantaine d’années plus tard (1830) la mode des monocles se développa en Angleterre. Ils étaient portés par des messieurs à la tenue vestimentaire recherchée dont le but était manifestement de se faire remarquer. Ce monocle était très simple : une petite boucle en métal coincée dans l’orbite enserrant le verre. Par la suite, le monocle évoluera vers une finition plus sophistiquée.

Devenu très populaire dans les classes supérieures à la fin du XIXe siècle, le monocle fut adopté par de nombreux officiers supérieurs, notamment en Angleterre, pour une raison pour le moins étonnante. À l’époque, les militaires, qui portaient des lunettes, étaient bloqués dans leur carrière au plus haut niveau. En effet, le règlement interdisait aux “binoclards” d’accéder au rang des officiers supérieurs. On estimait à l’époque qu’une mauvaise vue était incompatible avec cette haute fonction militaire. Et les lentilles de contact n’en étaient qu’à leurs premiers balbutiements. Un officier anglais trouva la parade en remplaçant ses lunettes par un monocle et la mode fit rapidement fureur parmi les militaires qui avaient ainsi trouvé une manière astucieuse de contourner le règlement qui ne s’opposait pas au port du monocle. C’est surtout dans l’armée allemande que la mode du monocle envahit le milieu des officiers supérieurs, notamment pendant la Première Guerre mondiale.

On se souvient notamment de l’acteur américain malgré son nom, Erich von Stroheim, dans son rôle de haut militaire allemand, son monocle bien ajusté, se penchant sur une carte d’état-major. De nombreuses personnalités popularisèrent le monocle à travers le monde : l’homme politique anglais Joseph Chamberlain, l’écrivain Maurice Druon, le cinéaste Fritz Lang, le fondateur du Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, l’acteur Paul Meurisse, personnage central d’une série appelée… “Le monocle”. Et bien d’autres ? Même le capitaine Haddock porte le monocle dans “Les sept boules de cristal” !

De nos jours, le monocle ne subsiste plus que chez certains originaux ou nostalgiques d’une époque révolue.