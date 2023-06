L’accueil réservé à Copenhague par la reine Margrethe II de Danemark à ses hôtes norvégiens fut des plus chaleureux. Juste avant les salutations, le roi Harald qui se déplace à l’aide de deux béquilles avait chuté sur une marche. Vite relevé par son garde du corps, il s’en suivit un éclat de rire général du roi et de la reine.

Harald de Norvège et Margrethe de Danemark, respectivement âgés de 86 et 83 ans, sont cousins. Le grand-père de la reine Margrethe, le roi Christian X et le grand-père du roi Harald, le roi Haakon étaient frères. Ils sont les fils du roi Frederik VIII de Danemark. Christian X monta sur le trône de Danemark tandis que son frère le prince Carl fut choisi en 1905 pour devenir roi de Norvège après sa séparation du Royaume de Suède. Il devint Haakon de Norvège.

Les relations ont toujours été très étroites entre les deux familles. En 1967, Margrethe a épousé Henri Laborde de Monpezat tandis que Harald se maria après dix ans de lutte avec son père avec Sonja Haraldsen. Les deux couples ont eu chacun deux enfants : Frederik et Joachim pour la reine de Danemark, Martha Louise et Haakon pour le roi de Norvège.

Les liens sont tout aussi proches aux générations suivantes. Le prince Joachim de Danemark, second fils de Margrethe II, a pour parrain le roi Harald tandis que le prince héritier Haakon de Norvège a la reine Margrethe pour marraine. Le prince Christian, fils du prince héritier Frederik de Danemark a pour parrain et marraine le prince héritier Haakon et la princesse héritière Mette-Marit de Norvège. La princesse Ingrid Alexandra, fille du couple héritier norvégien a pour parrain le prince héritier Frederik de Danemark.

Pendant de longues années, la reine Margrethe bloquait une semaine chaque hiver pour aller skier en Norvège avec sa cousine par alliance et amie la reine Sonja. Les deux cousins royaux ont toujours été très catégoriques. Il n’entre pas dans leurs intentions d’abdiquer. Pourtant, ces dernières années, ils ont multiplié les soucis de santé. La reine a été opérée du dos en février et sa rééducation est toujours en cours. Elle a dû adapter son agenda et ne se déplace pas encore à l’étranger. Elle était absente au couronnement de Charles III. Le roi Harald a quant à lui dû séjourner à différentes reprises à l’hôpital en raison d’infections devant être traitées en intraveineuse. La dernière remontant au mois de mai, avait fait craindre une annulation de la visite royale au Danemark.

Harald de Norvège et Margrethe de Danemark ont encore un point commun : ils ont tous les deux encore à disposition un yacht royal pris en charge par l’État. Ils sont d’ailleurs les deux seuls souverains européens dans le cas. Harald de Norvège qui pratique encore du yachting, est d’ailleurs arrivé dans le port de Copenhague à bord du « Norge ». La reine Margrethe l’attendait à bord du « Dannebrog ». Ces yachts sont utilisés tout au long de la période estivale pour se rendre dans les différentes îles et fjords de Danemark et Norvège.