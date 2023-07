Diana aurait eu 62 ans

Si l’émotion est forcément retombée, le souvenir de la princesse Diana est encore très présent à Londres. Il y a toujours des fleurs et des photos accrochées aux grilles du Palais de Kensington qui fut sa résidence de son mariage à sa mort. Juste à côté du palais qui se visite en partie (mais pas l’appartement qu’occupa la princesse) se trouve un petit jardin avec un étang central. C’est là qu’a été inaugurée en 2021 la statue de Ian Rank-Broadley représentant la princesse avec trois enfants.

En quittant le palais de Kensington et vous dirigeant vers Hyde Park vous découvrirez un autre hommage à la princesse des cœurs. Une fontaine en forme de “D”. Elle fut inaugurée en présence de la reine Elizabeth II, des princes William et Harry ainsi que de la famille Spencer en 2004. Elle est l’œuvre de la paysagiste américaine Kathryn Gustafson. Elle se compose de blocs de granit de Cornouailles dont Diana était duchesse. Elle se situe au sud du lac Serpentine. Elle a été conçue pour s’adresser aux enfants afin qu’ils puissent y jouer et se rafraîchir. Deux petits ruisseaux se rejoignent. Un côté est traversé par un petit ruisseau calme et l’autre avec de l’eau plus agitée en raison de marches et courbes. Cela symbolise les temps heureux et troublés de la princesse Diana.

Des visites guidées sur le thème du Londres de Diana sont proposées aux touristes. Vous irez notamment chez Harrod’s, au Café Diana (véritable temple de photos à la gloire de la princesse) ou passerez devant deux de ses restaurants préférés dans la capitale : “L’Escargot” et le “San Lorenzo”.

Cela peut sembler aujourd’hui totalement surréaliste mais Diana avait en son temps bravé le protocole en se rendant régulièrement au restaurant avec des amis, ce qui était jusqu’alors impensable. Encore aujourd’hui, le roi Charles III ne se rend jamais à titre privé au restaurant. Elizabeth II le faisait quelques fois par an dans le cadre précis d’une fête d’anniversaire d’un proche ou d’une fête pour son personnel.

Comme le confiaient les princes William et Harry, Diana aurait été une grand-mère “infernale” car elle aurait passé tous les caprices de ses petits-enfants. George, Charlotte, Louis, Archie et Lilibet-Diana n’ont pas connu leur grand-mère paternelle mais ils sont élevés dans son souvenir.