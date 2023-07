Tous à la ferme ce week-end !

De fait, pour la 26e fois, 55 fermes à travers toute la Wallonie ouvriront leurs portes ces 1er et 2 juillet. Pendant deux jours, les visiteurs pourront (re) découvrir la diversité de notre agriculture et mieux comprendre son fonctionnement. Au programme : traite, fabrication de fromage, exposition de matériel agricole, nourrissage des animaux, pressage de fruits, maréchalerie… Les plus petits s’amuseront en se baladant à dos d’âne ou dans une calèche. Ils pourront emprunter les couloirs interminables de labyrinthes en ballots de paille, sauter dans un château gonflable ou participer à une séance de grimage.

En plus de toutes ces activités, vous pourrez également vous restaurer avec plusieurs marchés de producteurs locaux, des barbecues et des foodtrucks. Pour découvrir la ferme participante la plus proche de chez vous, rendez-vous sur le site www.jfo.be.

Pourquoi est-ce important d’emmener votre enfant à la ferme ?

Outre l’aspect ludique de transformer votre loustic en fermier en herbe, visiter ce genre d’endroit est également tout indiqué pour l’aider à grandir et se développer. Tout d’abord, ce genre d’activité est le moment idéal pour introduire le concept de chaîne alimentaire. S’il adore manger des nuggets, des burgers ou du saucisson, il ne sait pas pour autant d’où viennent tous ces aliments.

En comprenant l’origine de son alimentation, vous l’aiderez à faire des choix plus réfléchis et responsables tout en l’encourageant à être plus reconnaissant pour ce qu’il a. De fait, il sera plus conscient du travail que fournissent les agriculteurs pour prendre soin de la terre et nous permettre de nous nourrir chaque jour. Il comprendra également où est sa place dans la chaîne alimentaire et comment son alimentation peut affecter l’environnement. Dans le même état d’esprit, il découvrira comment sont faits les yaourts, le fromage ou encore le beurre. Où sont cultivés les légumes qu’il retrouve le soir dans son assiette. Bref, il apprendra à mieux comprendre l’environnement qui l’entoure.

De plus, en permettant à votre enfant d’entrer en contact avec les animaux et d’interagir avec eux dans leur habitat, vous stimulerez son sens de l’empathie. Il va adorer se balader au milieu des poules, lapins, moutons, cochons ou canard. Il comprendra qu’eux aussi sont dotés d’une sensibilité et méritent d’être respectés. De quoi éveiller sa curiosité et faire naître peut-être une passion. Une étape d’autant plus importante pour les petits citadins qui n’ont pas l’occasion de croiser vaches et compagnie tous les jours.

D’ailleurs, il a été prouvé que les adultes ayant grandi avec des animaux demeurent plus extravertis et sociables. Rien de surprenant à cela puisque nos amis les bêtes apportent une sécurité affective et ont le pouvoir d’apaiser. L’interaction avec un animal accroît aussi l’attention, l’imagination, la créativité, ainsi que la confiance en soi.

Petit conseil, n’oubliez pas qu’une visite à la ferme cela se prépare. Expliquez bien à votre enfant où il se rend et quelles sont les règles à respecter là-bas. Prévoyez également des vêtements adaptés et des bottes en caoutchouc, puisqu’il risque de se salir.