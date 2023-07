Aujourd’hui bien paisible, Waulsort fut prisée par la bourgeoisie au début du siècle passé et se développa comme lieu de villégiature. Du 1er avril au 30 septembre, la Meuse peut être traversée à cet endroit grâce à un passeur d’eau comme autrefois. Sur l’autre rive, des bateaux amarrés et un joli parc ajoutent au calme des lieux. Et par un chemin escarpé, une balade vous amènera à une forteresse oubliée, le château Thierry, du nom de l’évêque de Metz qui commença son édification en 969. Cependant, sur le site situé sur un pic rocheux surplombant la Meuse à 180 m, aucun vestige antérieur au XIVe siècle n’a été trouvé. De là-haut, le panorama sur la Meuse et les villas Belle époque sur la rive gauche du fleuve est magique. On notera encore que ce village abrite une ancienne abbaye bénédictine (une promenade guidée est prévue ce dimanche 2 juillet dans son parc) et une église romane.

Du sommet de l'éperon rocheux, la vue sur le village de Waulsort est spectaculaire. ©WBT - JL Flemal

À Dinant, les amoureux des découvertes sportives ne seront pas déçus grâce à la panoplie d’activités proposées par Dinant Évasion. La plus populaire est sans aucun doute la descente de la Lesse depuis Houyet jusqu’à Anseremme sur 21 km (et depuis Gendron sur 12 bornes) (renseignez-vous quant à la praticabilité de la rivière en ces temps de sècheresse).

La société basée à Anseremme propose aussi des circuits VTT pour tous les niveaux, qu’ils soient « découvertes » ou « sportifs ». La possibilité existe de se rendre à Gendron à VTT et, là, de revenir en kayak, histoire de doubler les plaisirs.

Autre must de Dinant Évasion, le Challenge Ardenne est un parcours aventure : cela commence par un petit parcours d’initiation permettant aux participants de se familiariser avec l’utilisation du matériel de sécurité. Ensuite, le parcours aérien est une suite ininterrompue de ponts de singe de toutes natures qui vous amènera au sommet d’un rocher d’où une nouvelle succession de ponts d’environ 50 de long, à 12 m du sol, vous fera passer un spot à l’autre de cet amphithéâtre rocheux. Le plus beau reste à venir avec le grand pont situé à 55 m au-dessus de la Meuse, et long de 100 m, composé de simples planches. Inutile de préciser que la vue est sublime, et l’émotion garantie. Une descente en téléphérique et un passage par un long tunnel semé d’embûches termineront de hausser votre adrénaline.

Toujours proposée par Dinant Évasion, une sortie spéléo, à Lustin, afin d’explorer le Trou d’Haquin, en compagnie de moniteurs brevetés. Souvent surnommées le septième continent, les entrailles de la Terre vous feront passer entre les rochers, de galeries en galeries bloquées par des éboulis. L’activité, quoique sportive, ne demande pas une condition physique exceptionnelle mais si vous êtes claustrophobe, vous vous abstiendrez quand même. Bien sûr tout le matériel de sécurité est fourni, venez avec de bonnes chaussures, des vêtements longs et des gants.

Dinant-Évasion propose encore bien d’autres activités de détente active comme les pénichettes, pour une balade sur la Meuse en direction de Waulsort ou vers Annevoie (dont les jardins ont aujourd’hui retrouvé tout leur lustre) pour une sortie de 4 h en compagnie d’un skipper, ou pour la journée au cours de laquelle vous serez votre propre capitaine.

Les amateurs de vieilles pierres, à Dinant, ne seront pas déçus non plus avec, dans les environs, les ruines du château de Montaigle, le beau château de Vêves, le château de Freÿr et bien sûr la citadelle surplombant la ville qui fait la fête au jazz, comme ce samedi 1er juillet.

Renseignements complémentaires : hastiere-tourisme.be et www.dinant-evasion.be