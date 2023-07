Caroline de Monaco et Carole Bouquet : les destins croisés de deux amies

La princesse Caroline voit le jour le 23 janvier 1957. La même année au mois d’août Carole Bouquet naît à Neuilly-sur-Seine. Elles ont toutes les deux suivi les cours de philosophie à La Sorbonne.

En 1978, malgré les réticences de ses parents le prince Rainier et la princesse Grace, la princesse Caroline épouse l’homme d’affaires français Philippe Junot. Le divorce est prononcé deux ans plus tard. De son côté, Carole Bouquet qui a percé dans le cinéma (elle a décroché un César, a été James Bond Girl et a tourné pour les plus grands cinéastes) est en couple de 1978 à 1985 avec le producteur Jean-Pierre Rassam, père de son fils Dimitri. Il décède prématurément à l’âge de 43 ans en 1985.

Bien que la princesse n’ait jamais tourné dans un film, elle a toujours baigné dans cette ambiance du cinéma avec une mère qui fut l’égérie d’Alfred Hitchcock, qui avait remporté un Oscar et conservé des contacts étroits avec les stars d’Hollywood qui ne manquaient jamais de faire un saut l’été en Principauté lors des galas caritatifs organisés par la princesse Grace.

En décembre 1983, la princesse se remarie avec un industriel italien Stefano Casiraghi avec qui elle aura trois enfants : Andrea (1984), Charlotte (1986) et Pierre (1987). Le 3 octobre 1990, au large de Saint-Jean-Cap-Ferrat, Stefano Casiraghi qui venait de fêter ses 30 ans, se tue lors d’une compétition de off-shore.

Depuis les années 80, Caroline de Monaco et Carole Bouquet fréquentent aussi des cercles d’amis communs et sont les grandes amies de Karl Lagerfeld. Il n’est pas rare de les voir côte à côte lors des défilés parisiens de la maison Chanel. La princesse en est une clientèle fidèle tandis que Carole Bouquet est l’image du parfum Chanel n°5 pendant quinze ans.

Carole Bouquet va refaire sa vie sentimentale successivement avec le réalisateur Francis Giacobetti, père de son second fils Louis, puis avec le professeur Jacques Leibowitch, spécialiste du Sida, avant d’entamer une relation sentimentale avec Gérard Depardieu de 1996 à 2005. Depuis 2014, l’actrice était en couple avec Philippe Sereys de Rothschild, fils de la baronne Philippine de Rothschild. Ils sont désormais séparés.

La princesse Caroline se remarie, quant à elle, avec le prince Ernst August de Hanovre avec qui elle a eu son quatrième enfant la princesse Alexandra née en 1999.

Dimitri Rassam, fils de Carole Bouquet, a produit une vingtaine de films dont actuellement “Les Trois mousquetaires”. De son union avec un mannequin russe, il a une fille Dasha.

Charlotte Casiraghi, aujourd’hui image de la maison Chanel où elle anime aussi un cercle littéraire, est la mère de Raphael né en 2013 de sa relation avec l’acteur et humoriste Gad Elmaleh. En 2017, les chemins de Dimitri Rassam et de Charlotte Casiraghi se recroisent. Ils ont Balthazar en octobre 2018. Carole Bouquet rejoint la famille Grimaldi lors du Bal de la Rose qui lance la saison des mondanités en Principauté.

Le mariage civil est célébré en juin 2019 à Monaco et la cérémonie religieuse se tient en Provence. L’été, la princesse aime réunir ses enfants et petits-enfants sur son yacht “Pacha III” pour une croisière en Méditerranée. Le yacht jette alors l’ancre sur l’île de Pantelleria où Carole Bouquet possède une propriété où elle produit de l’huile d’olive. Pas plus tard qu’au dernier Festival de Cannes, les deux amies ont gravi les marches ensemble lors de la projection d’un documentaire sur la famille de réalisateurs Berri-Rassam. Toutes les deux habillées en Chanel et ne cachant pas leur joie de se retrouver. Âgées de 66 ans, elles vivent chacune une très agréable étape de leur vie. Une vie qui, au gré du temps, a fini par les lier à titre familial.