"Charlène Story" : la biographie non autorisée de la princesse de Monaco

Charlène Wittstock est née le 25 janvier 1978 à Bulawayo en Rhodésie. Elle a deux jeunes frères Gareth (aujourd’hui installé à Monaco) et Sean. La famille doit quitter le pays en 1980 après une guerre civile. Leur maison est d’ailleurs détruite par un incendie lors de ces troubles. Les Wittstock s’installent pendant un an dans un hôtel avant de prendre la décision de s’expatrier dans la province du Transvaal en Afrique du Sud. Charlène doit tourner la page de ses jeunes années d’insouciance, dire adieu à ses camarades de classe, …

Encouragée par ses parents, elle se lance dans une carrière sportive en tant que nageuse. En 1996, âgée de 18 ans, elle remporte les championnats d’Afrique du Sud. En 2000, aux Jeux olympiques de Sydney, elle termine en équipe cinquième de la compétition. Toujours en 2000, elle décroche la médaille d'or du 200 m dos au Meeting international de natation de Monaco ''Mare Nostrum''. C’est là qu’elle rencontre pour la première fois le prince héréditaire Albert de Monaco. Son palmarès s’allonge avec en 2002, trois médailles d'or lors de la Coupe du Monde et la médaille d'argent durant les Jeux de Commonwealth de Manchester.

En 2005, elle reprend contact avec le prince Albert devenu entre temps prince souverain, pour lui présenter ses condoléances suite au décès du prince Rainier. C’est le début de son destin princier. Charlène apparaît auprès du prince lors de l’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de 2006 à Turin. Ils ne se quitteront plus. Charlène met un terme à sa carrière en 2007 en raison de problèmes de dos après s’être qualifiée pour les Jeux olympiques de Pékin.

Jusqu’au fiançailles en 2010, Charlène Wittstock accompagne la famille princière lors de tous les grands rendez-vous sur le Rocher à l’exception de la Fête nationale. On assiste aussi à sa progressive transformation, conseillée par des stylistes. Le mariage en 2011 réunit tout le Gotha et donne lieu à des spéculations quant au fait que la jeune femme aurait voulu tout annuler.

Mère de Jacques et Gabrielle nés en 2014, la princesse est une princesse à part en comparaison avec ses consoeurs européennes. Elle accompagne peu son époux, qui a un agenda très dense, lors de ses déplacements à l’étranger. En 2021, en voyage en Afrique du Sud pour une mission de protection de la nature, elle est contrainte d’y rester pendant six mois afin de traiter des problèmes ORL qui nécessitèrent des interventions chirurgicales. A son retour à Monaco, la princesse est épuisée et prend la décision de se faire encadrer. Le traitement dans une clinique en Suisse, lui redonne un second souffle.

Ces dernières semaines, la princesse a été très présente sur le devant de la scène avec des manifestations organisées pour le centenaire de la naissance du prince Rainier, au couronnement de Charles III, au Grand Prix de Formule 1, pour l’accueil de l’équipe de basket Roca Team qui a remporté le titre du championnat de basket de France.

Elle a également fait une apparition en solo très remarquée lors de la clôture du festival e télévision de Monte-Carlo, le prince Albert étant à New York pour les 30 ans de l’adhésion de la Principauté aux Nations Unies. Mais la princesse est très clairement dans son élément lorsqu’elle est en présence d’enfants. On l’a vue très disponible et attentive lors des Water Safety days qui se déroulaient à Calvi en Corse puis lors d’exercice de sauvetage sur la plage de Larvotto.

L’auteure Arlene Prinsloo veut tenter de percer sans sensationnalisme le « mystère Charlène » : l’ancienne nageuse médaillée se sent-elle désormais à sa place à la Cour princière ? Elle abonde toutefois dans le sens d’une union –quoiqu’on en dise- heureuse avec le prince et de sa quête du bonheur pour les siens. Un prince qui l’a toujours soutenue, sachant très bien lui-même quelle pression peut être exercée lorsque l’on est membre de la famille Grimaldi.

“Charlène story”, Arlene Prinsloo, L’Archipel, 2023, 240 p.