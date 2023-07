La passionnante biographie d’Edwina est rééditée en version poche aux éditions Bartillat Mountbatten

Edwina Cynthia Annette Ashley est née le 28 novembre 1901. Elle est la fille aînée de Wilfried Ashley qui deviendra en 1932 baron Mount Temple et d’Amalia Cassel, fille du milliardaire et banquier Sir Ernest Cassel. Edwina perd sa mère à l’âge de dix ans.

Elle vit alors avec son grand-père maternel dans son imposante demeure de Brook House. Au décès de celui-ci, considéré comme l’une des plus grandes fortunes de l’époque, Edwina devient l’un des plus beaux partis du Royaume-Uni, en héritant de deux millions £.

En juillet 1922, elle épouse lord Louis Mountbatten. Né prince Louis de Battenberg en 1900 au château de Windsor, il est le fils de Louis de Battenberg et de la princesse Victoria de Hesse, sœur de la dernière tsarine Alexandra de Russie et petite-fille de la reine Victoria. Ses sœurs, les princesses Alice et Louise de Battenberg, épouseront respectivement le prince André de Grèce (ils sont les parents du défunt duc d’Edimbourg) et le roi Gustaf Adolf de Suède, grand-père de l’actuel souverain. Après la Première Guerre mondiale et dans la foulée du changement de patronyme de la famille royale britannique qui devient Windsor, les Battenberg anglicise le leur en Mountbatten.

Le mariage est l’événement mondain de l’année. Le couple a eu deux filles : Patricia et Pamela. Lord et lady Mountbatten vont être de seconds parents pour le futur prince Philip. Ils sont évidemment aux premières loges lors de son union en 1947 avec la princesse héritière Elizabeth. Précisément en 1947, lord Mountbatten est nommé vice-roi des Indes. C’est lui qui doit veiller à la transition démocratique vers l’indépendance de ce territoire de l’Empire.

Edwina qui avait une classe folle, passe à la postérité comme la dernière vice-reine des Indes. Un pays qu’elle va adorer et où elle va d’emblée se sentir chez elle. On connaît l’intense relation qui la lia jusqu’à sa mort avec le Premier ministre indien Nehru. Quitter New Delhi après l’indépendance est un crève-cœur pour Edwina. Mais la complicité avec Nehru va perdurer. Lord Mountbatten se montra toujours impassible face à cette relation considérée comme probablement platonique. Chaque année, Nehru faisait halte en Angleterre et Edwina passait plusieurs semaines en Inde. La correspondance entre eux est très dense.

À l’hiver 1960, Edwina quitte l’Inde pour se rendre en mission de la Croix-Rouge à Bornéo en Indonésie. Elle est déjà souffrante ce qui inquiète son entourage mais elle souhaite maintenir ce déplacement. Elle fait ses adieux à Nehru. Elle décède dans sa chambre d’hôtel le 21 février 1960. Elle avait 58 ans.

Edwina Mountbatten avait demandé à être immergée, ce qui lui fut accordé. Par une froide matinée de février, son cercueil glisse en mer au large de Portsmouth depuis la frégate Wakeful. Au large, un navire de guerre indien jette une gerbe de fleurs. C’est le dernier hommage de Nehru à la femme de sa vie. Il décèdera quatre ans plus tard. Ses cendres seront versées dans le Gange. Les deux amoureux se retrouvèrent ainsi à jamais dans les océans. Lord Mountbatten fut assassiné sur son bateau de pêche en Irlande en août 1979.

“Edwina Mountbatten. Scandaleuse, libre, Vice-Reine des Indes”, Bertrand Meyer-Stabley, collection Omnia Poche, Bartillat, 2015, 304 p.