L’émetteur historique d’Europe N°1

La plus ancienne radio privée d’Allemagne

Durant ce “protectorat”, une concession concernant la radio et la télédiffusion est accordée à la société “Images et Son”. Le projet comprend la création d’une chaîne de télévision, Télé-Sarre, ainsi que d’une radio émettant en ondes longues : la première radio à vocation européenne “Europe n°1”. Le choix du site de l’émetteur radio se porte vers le plateau de Felsberg (commune d’Überherrn) intéressant par ses caractéristiques géographiques : altitude de 367 mètres, à 300 mètres de la frontière avec la France qui n’autorisait pas les radios privées sur son territoire.

Les travaux débutent en 1952, les essais techniques en 1954. La première émission a lieu le 1er janvier 1955 mais elle doit cesser rapidement, la fréquence étant celle du radiophare de l’aéroport de Genève. Les émissions régulières reprennent finalement en avril 1955, l’Allemagne de l’Est ayant accepté qu’Europe n°1 utilise sa fréquence de 182 kHz à condition d’en diriger son rayonnement uniquement vers la France. Les émissions sont enregistrées dans les anciens studios de “Voice of America” à Paris, rue François 1er reliés par câble spécial des PTT à l’émetteur sarrois.

Un monument architectural

Les émetteurs sont abrités dans un bâtiment à l’architecture remarquable, en béton précontraint recouvert de verre, sans piliers, conçu par les architectes Guédys et Freyssinet. La construction soulève des difficultés techniques complexes pour l’époque : d’une longueur de 82 mètres et d’une largeur de 43 mètres, sa hauteur est comprise entre 5 et 16 mètres, pour une surface de 2.700 m2 et un volume de 31.000 m3 ; ses vitres s’étendent, quant à elles, sur 1.770 m2. Le chauffage du bâtiment est produit par la chaleur perdue des émetteurs.

Les émetteurs de radiodiffusion génèrent un courant haute fréquence modulé transporté jusqu’aux antennes par plusieurs lignes électriques, les feeders, de type coaxial. Le système de diffusion comprend deux antennes, la principale composée de quatre pylônes de 280 mètres de haut, et celle de secours formée par deux pylônes. Avec une puissance de 2.000 kilowatts, Europe n°1 disposait d’un des plus puissants émetteurs européens.

Les feeders, lignes électriques, transportent le courant haute fréquence modulé jusqu’aux antennes des émetteurs ©Philippe Touwaide

Fin des Grandes Ondes et destruction des antennes

Le 31 décembre 2019 à 23h28, Europe 1 qui avait modifié son nom en abandonnant le “n°1” a définitivement cessé d’émettre sur la fréquence de 183 kHz en Grandes Ondes. Le 20 octobre 2020, les mâts de l’antenne de secours ont été dynamités, suivis, sept jours après, par les deux derniers mâts de l’antenne principale.

La symbiose entre technique de radiodiffusion moderne et construction d’avant-garde a fait de cette “cathédrale des ondes” une œuvre-clé de l’après-guerre, repère unique dans le paysage frontalier. Les bâtiments classés de l’émetteur de Felsberg appartiennent désormais au patrimoine historique. Désigné “monument emblématique de l’art de l’ingénieur en Allemagne” en 2021, l’ancien site d’émission d’Europe n°1 a été racheté par la commune d’Überherrn pour en faire un centre d’évènement, d’expositions et de réunions.