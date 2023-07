L’apparition de la bouteille en verre (1 632) modifia les habitudes car le vin se conservait nettement mieux. Les bouchons utilisés à l’époque étaient déjà en liège. Mais ils étaient assez longs et ne pénétraient pas totalement dans le goulot. La conservation du vin n’était, dès lors, pas optimale. Mais ces bouchons longs se retiraient aisément à la main et l’intérêt d’utiliser un tire-bouchon ne se justifiait pas. Jusqu’au jour où, grâce à une nouvelle technique, on réussit à faire pénétrer totalement le bouchon dans le goulot de la bouteille. Avec pour résultat une bouteille hermétiquement fermée et une conservation parfaite du vin.

Mais comment ouvrir cette bouteille ?

C’est une question qui hantait littéralement un certain Samuel Henshall, un révérend anglais originaire de la ville d’Oxford. En 1795, en collaboration avec un industriel de Birmingham, Matthew Boulton, il déposa un brevet pour un tire-bouchon en forme de T avec une mèche et un manche en bois. Il est encore utilisé de nos jours. Ce fut le premier tire-bouchon breveté.

Avant cette invention, pour ouvrir les bouteilles lorsque les longs bouchons étaient trop serrés, on se servait d’un instrument de nettoyage des armes à feu appelé tire-balle ou tire-bourre qui était fabriqué par les armuriers.

Le tire-bouchon de Samuel Henshall facilita immédiatement la vie des amateurs de vin. Et il connut au fil des années d’importantes améliorations. En 1802, un autre Anglais, Edward Thomason, mit au point un tire-bouchon possédant une mèche et une vis sans fin. Grâce à une manivelle qu’on tournait dans le sens des aiguilles d’une montre, il permettait d’expulser le bouchon sans difficulté. C’est le fameux tire-bouchon “à vis sans fin” que nous utilisons toujours aujourd’hui.

Un tire-bouchon Charles de Gaulle !

Autre évolution dans le domaine des ouvre-bouteilles : le limonadier, inventé par l’Allemand Carl Wienke en 1882. Un manche plat, un décapsuleur, une mèche et un petit couteau. On le surnomme le “couteau du sommelier”.

Un tire-bouchon porte même le nom de… Charles de Gaulle, principalement en France. C’est le modèle avec deux leviers ouverts sur les côtés. Il ne date pas d’hier. Un premier brevet pour cet ouvre-bouteille fut déposé en 1880 par l’Anglais William Baker. Sans succès. Huit ans plus tard, Heeley, un autre Anglais, relança l’idée et cette fois le public apprécia.

Dans les années 1960, ce tire-bouchon fut baptisé en France le “Charles de Gaulle”. Tout simplement parce qu’avec ses deux leviers largement ouverts, il rappelle les mouvements du général de Gaulle à la fin de la plupart de ses grands discours, notamment au Québec le 24 juillet 1967 lorsqu’il lança, les bras levés vers le ciel “Vive le Québec libre !”.

Il existe également un tire-bouchon appelé “bilame” qui permet de sortir le bouchon comprimé entre deux lames. L’air pénètre dans la bouteille lentement sans le moindre choc pour le liquide. Il est principalement utilisé par les collectionneurs de très vieilles bouteilles. Il évite aussi l’effritement des bouchons, la hantise de ceux qui ouvrent de vieux et précieux flacons.

N’oublions pas le tire-bouchon électrique, inventé par la société Bosch en 1980. Avec son petit moteur électrique, il ouvre sans difficulté toutes les bouteilles de vin ou de champagne. Mais n’en parlez pas aux puristes…