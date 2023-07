Les règnes des souverains belges: longs mais loin des records

Le roi abdiqua le 21 juillet au terme d’un règne de dix-neuf ans, onze mois et douze jours précisément. Mais qu’en est-il de la durée de règne des cinq souverains qui le précédèrent ? Le plus long règne fut celui du roi Léopold II qui régna exactement 44 ans du 17 décembre 1865 au 17 décembre 1909. Il avait alors 74 ans.

C’est ensuite le roi Baudouin avec 42 ans et 14 jours sur le trône, il avait succédé en 1951 à son père Léopold III qui avait abdiqué suite à un référendum sur le maintien ou non de la monarchie. Malgré la victoire des monarchistes, le pays était au bord de l’implosion, les scores étant différents de part et d’autre de la frontière linguistique. Le roi s’est éteint en 1993 à l’âge de 62 ans.

Léopold I, premier roi des Belges est décédé à 74 ans après 34 ans, 4 mois et 19 jours de règne. Son petit-fils le roi Albert I succéda à son oncle le roi Léopold II en 1909. Son règne de 24 ans, 1 mois et 25 jours, s’acheva inopinément avec son décès accidentel au cours d’un exercice d’escalade à Marche-les-Dames. Il avait 58 ans.

Enfin, le plus court règne de l’Histoire de la dynastie belge, tenant compte que celui du roi Philippe est toujours en cours, est actuellement celui du roi Léopold III. Un règne sur papier de 17 ans, 11 mois et 12 jours mais avec une régence de six ans pendant cette même période assurée par son frère le prince Charles. De 1944 à 1951, le roi Léopold III et les siens vécurent en exil en Suisse dans l’attente du règlement de la Question royale. Léopold III abdiqua en faveur de son fils Baudouin. C’était la première abdication dans la famille royale. L’ancien monarque se consacra alors pleinement à sa passion pour les sciences et effectua de très nombreuses explorations scientifiques notamment en Amérique du Sud. Lorsqu’il succomba à une opération aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles, il était âgé de 81 ans et ne régnait plus depuis 32 ans. Si le destin n’en avait pas voulu autrement, il aurait connu le plus long règne.

À titre de comparaison, la reine Elizabeth a, quant à elle, régné 70 ans, 7 mois et 2 jours, le roi Bhumibol de Thaïlande 70 ans, 4 mois et 4 jours et le roi Louis XIV 72 ans, 3 mois et 18 jours.