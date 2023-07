Soleil et vent : deux alliés redoutables

Un ensoleillement intense favorise bien évidemment le dessèchement du sol et met en péril les plantes. La chaleur accentue ce dessèchement de même qu’une météo venteuse. La combinaison de ces éléments peut causer pas mal de dégâts au jardin si on n’y prend garde. Le sol est un autre facteur dont il faut tenir compte. Les sols sablonneux ou rocailleux sèchent nettement plus vite qu’un sol argileux. Toutes les plantes ne souffrent pas de la chaleur et de la sécheresse avec la même intensité. Les grands feuillages présentent une surface d’évaporation plus importante et donc souffrent très vite d’un manque d’eau. Par contre, les feuillages duveteux, laineux (et de penser ici au Stachys) perdent de l’eau nettement plus lentement. Les espèces aux feuilles épaisses, comme les Sedum, sont bien résistantes et à la chaleur et à la sécheresse.

Quand faut-il arroser ?

Pour être efficace, l’arrosage doit se faire soit tôt le matin, soit en soirée. Un arrosage le soir à l’avantage de permettre aux plantes de capter un maximum d’eau et ainsi de mieux résister le jour suivant. Un arrosage en pluie est à proscrire : vous mouillez le feuillage avec le risque d’apparition de maladies et l’eau ne pénètre que très faiblement dans le sol. Il est préférable d’opter pour un arrosage lent et abondant afin que le précieux liquide arrive jusqu’aux racines des plantes. Il ne faut jamais attendre qu’une plante fane pour lui apporter de l’eau. Quand les feuilles pendent lamentablement, il est parfois trop tard pour redonner vigueur à un végétal parce que certaines racines et radicelles ont déjà été anéanties par la sécheresse du sol.

Quelle eau utiliser ?

Nous ne pouvons plus nous permettre de ne compter que sur l’eau de ville pour arroser le jardin, ce serait une incivilité notoire. Tout un chacun doit mettre en place un système de récupération de l’eau de pluie. L’eau récupérée des toitures (maison, garage, abri de jardin et serre…) sera utilisée en priorité pour abreuver les plantes, du potager aux massifs fleuris. Et puis, on ne le répétera jamais assez, il est indispensable de pailler le sol pour limiter l’évaporation et donc réduire la consommation d’eau.

minute brown scavenger beetle - ocypus olens ©stock.adobe.com

Les petites bêtes du jardin : précieux staphylin

De nombreux jardiniers ne prennent pas la peine de faire connaissance avec les insectes alors qu’ils peuvent y observer des alliés de choix. C’est le cas avec le staphylin noir (Ocypus olens) aussi appelé staphylin odorant. Ce coléoptère de la famille des Staphylinidés est commun dans nos jardins. De grande taille, 2-3 cm, il ne passe généralement pas inaperçu. S’il est incapable de vous piquer malgré sa posture de scorpion quand il se sent en danger, il se protège en expulsant vers son prédateur ses excréments ou le contenu de son estomac. C’est à ce moment qu’on comprend mieux son surnom de staphylin odorant ! Une odeur nauséabonde. Le staphylin noir vit principalement au sol. De mœurs essentiellement nocturnes, il part à la recherche de ses proies : limaces, escargots, chenilles, larves et œufs de différents insectes. Il ne néglige pas non plus les petits animaux morts puisqu’elle est également nécrophage. La journée il se cache sous les feuilles, les pierres, les tas de bois, … Le staphylin noir est actif entre avril et octobre. Les staphylins se reproduisent au printemps et la femelle pond ses œufs dans des endroits sombres et humides. Les jeunes larves vivent dans le sol et se nourrissent déjà de petites proies. Le staphylin noir passe l’hiver dans le tas de compost, sous un amoncellement de bûches ou de vieux bois ou encore dans des anfractuosités d’un mur en pierre.

La galane oblique ©stock.adobe.com

La plante de la semaine : belle galane

Vivace de la famille des Scrophulariacées, la galane oblique (Chelone obliqua) est une superbe vivace. Très peu répandue dans nos jardins, elle mérite une place de choix dans les massifs fleuris. Originaire du sud-est des États-Unis, cette galane croît à l’état sauvage dans les bois humides. Sa croissance est assez rapide et sa résistance au froid excellente. Les feuilles sont relativement grandes, 15-20 cm, et d’un beau vert légèrement lustré. Les tiges sont bien résistantes et il faut de forts coups de vent pour les abattre. Si nombre de vivaces fleurissent au printemps et en été, la galane oblique fleurit tardivement, en août et septembre. Ses fleurs font penser à celles de la digitale mais en plus petit. Elles sont disposées en épis terminaux denses. La couleur ? Elle va du blanc un tantinet rosé jusqu’au rose foncé. Peu difficile quant au sol, on veillera cependant à ne pas l’installer là où le soleil chauffe fort en été. Il est préférable de lui trouver un emplacement mi-ombragé afin qu’elle donne le meilleur d’elle-même. Il faudra aussi veiller à ce que la terre ne se dessèche jamais durant la belle saison sous peine de la voir décliner rapidement. La Chelone obliqua n’est pas toujours facile à se procurer dans les jardineries classiques mais si vous avez l’occasion de vous en procurer quelques pieds, ils feront une magnifique liaison entre les floraisons d’été et l’arrivée de la magie des asters.

Le Celastrus scandens ©stock.adobe.com

Une plante peu connue

Le Celastrus scandens est une plante grimpante peu connue et, par conséquent, peu utilisée dans les jardins. Les feuilles sont d’un vert assez soutenu et virent au jaune vif à l’automne. Les fleurs verdâtres passent le plus souvent inaperçues mais si on plante à la fois un pied mâle et un pied femelle, de superbes fruits jaune orangé font leur apparition sur le pied mère. En octobre, ils éclatent, laissant apparaître des graines d’un beau rouge foncé. Mais saviez-vous que le Celastrus scandens est aussi appelé “bourreau des arbres” ? Il est en effet capable, de par sa puissance de végétation, d’étouffer de jeunes arbres. Les dégâts sont nettement moindres sur les arbres adultes.